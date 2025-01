Moon, lâ€™entreprise qui rend lâ€™Ã©nergie solaire accessible Ã  tous, en France et au-delÃ  des frontiÃ¨res, vise une levÃ©e de fonds de 10Mâ‚¬

Après avoir sécurisé 7M€ en fin d’année dernière, Moon, entreprise française spécialisée dans la conception, le financement et l’exploitation de solutions solaires innovantes, vise une levée de fonds de 10M€ d’ici juin 2025. Objectifs : accélérer son implantation en France, démocratiser l’autoconsommation solaire, recruter une dizaine de collaborateurs en Nouvelle-Aquitaine, doubler son chiffre d’affaires en 2025 et viser les 60 000 utilisateurs en Afrique subsaharienne où l’entreprise a déjà équipé plus de 20 000 foyers en énergie solaire. Sacré programme pour une entreprise dont le fondateur présente un itinéraire singulier ! A la croisée des chemins de l’ingénieur et de l’aventurier.

Ingénieur de formation, Thomas Samuel entreprend à la sortie de ses études un périple en voiture jusqu’au Sénégal, une aventure qui marquera le début de son histoire avec l’énergie solaire. Passionné de surf, il achète un voilier en Casamance qu’il équipe d’un panneau solaire, initialement pour alimenter son bateau lors d’une traversée de l’Atlantique. Ce premier contact avec l’énergie solaire ouvre les yeux de Thomas sur le potentiel immense de cette technologie : une solution durable, accessible et résiliente. Son voyage le mène ensuite en Asie du Sud-Est après le tsunami de 2004, où il découvre comment l’énergie solaire répond aux besoins urgents des régions sinistrées. C’est en Inde, dans la communauté d’Auroville, qu’il conçoit son premier lampadaire solaire, un projet destiné à des villages isolés. Ces expériences définissent sa vocation : rendre l’énergie solaire accessible au plus grand nombre, tout en maximisant son impact social et environnemental.

Lancement de Sunna Design : les lampadaires solaires autonomes

En 2011, Thomas Samuel fonde Sunna Design, une entreprise spécialisée dans les lampadaires solaires autonomes, adaptés aux environnements les plus exigeants. Il collabore avec des instituts de recherche comme le CEA, et développe une technologie robuste et innovante qui devient rapidement une référence mondiale. « Sunna Design déploie plus de 100 000 lampadaires dans 50 pays, améliorant la vie de millions de personnes. Parmi les projets les plus emblématiques : l’éclairage du camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie, où ces installations solaires apportent sécurité et espoir à des milliers de familles » précise l’ingénieur aventurier.

Création de Moon : l’énergie solaire pour tous, des villages africains aux foyers français

En 2019, Thomas se lance dans une nouvelle aventure en fondant Moon, une entreprise dédiée à l’électrification des villages les plus reculés d’Afrique subsaharienne. Inspiré par un appel d’une habitante du village de Casamance où il avait vécu, il décide de créer une solution plus complète combinant éclairage public et systèmes solaires domestiques. « Moon repose sur un modèle novateur d’Energy as a Service : les foyers paient un abonnement modeste pour accéder à une énergie fiable, tandis que Moon prend en charge la maintenance et le renouvellement des équipements. L’entreprise privilégie également un impact local en formant et en employant des équipes issues des communautés qu’elle sert. À l’international, on prévoit de tripler notre base de bénéficiaires au Sénégal et au Togo, pour équiper 60 000 foyers d’ici 2026, et d’implanter durablement nos opérations à Madagascar » poursuit-il. En 2024, Moon a également étendu son activité au marché français de l’autoconsommation solaire, en commençant par la Nouvelle-Aquitaine, région natale de Thomas Samuel. Moon propose une solution complète et innovante pour les particuliers. Cette offre comprend une analyse de la consommation énergétique du ménage, une étude précise de rentabilité et le dimensionnement optimal de l’installation photovoltaïque. Elle inclut aussi un suivi en temps réel via une application dédiée et des conseils personnalisés pour optimiser sa consommation d’énergie et maximiser son autoconsommation. Moon propose des solutions solaires locales, adaptées aux besoins des ménages. Ces projets visent à réduire la consommation énergétique des foyers tout en augmentant leur autonomie énergétique.

Une vision globale, un impact local

Thomas Samuel incarne une philosophie entrepreneuriale fondée sur l’innovation frugale et l’impact social. Inspiré par le concept indien du Jugaad (ou système D), il développe des solutions simples, efficaces et accessibles pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Il milite pour une transition énergétique inclusive, considérant que “le solaire n’est pas la technologie de demain, mais celle d’aujourd’hui”. Son approche pragmatique et humaniste le pousse à multiplier les projets, qu’il s’agisse de villages africains ou de bâtiments classés en France. « Nous croyons fermement que l’énergie solaire doit être accessible à tous, indépendamment de la situation géographique ou des moyens financiers. L’impact social et environnemental est au cœur de notre démarche et chaque projet que nous menons est pensé pour générer des effets positifs durables sur les communautés que nous accompagnons, » conclut Thomas Samuel, fondateur de Moon.

