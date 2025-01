Les chargeurs super rapides solaires et pour voiture DJI Power pour parer à toute éventualité

Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power et le chargeur super rapide pour véhicule de 1 kW DJI Power fournissent la puissance et l’alimentation nécessaires pour les voyages en voiture, le mode de vie hors réseau et les domiciles.

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie de caméra créative, propose deux nouveaux chargeurs super rapides pour étendre l’écosystème de la gamme DJI Power. Le nouveau chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power et le chargeur super rapide pour véhicule de 1 kW DJI Power peuvent tous deux prendre en charge la recharge ultra-rapide de véhicule pour DJI Power1000 et DJI Expansion Battery. Ils sont ainsi adaptés au stockage d’énergie et aux systèmes électriques des camping-cars et des véhicules ordinaires. « En ajoutant des chargeurs super rapides à la gamme DJI Power, nous souhaitons équiper chaque utilisateur pour tous les scénarios. Qu’il s’agisse d’aventuriers qui traversent le pays en camping-car ou de familles qui souhaitent une alimentation de secours écologique en cas d’urgence, ces accessoires permettront aux utilisateurs d’être préparés pour toute situation », a déclaré Ferdinand Wolf, Product Experience Director chez DJI. « Avec le lancement de la gamme DJI Power intervenu cette année, nous avons élaboré cette gamme de produits en nous appuyant sur plus d’une décennie de recherche et développement sur les batteries, et nous continuerons à élargir notre offre dans les mois et les années à venir. »

Recharger un véhicule très rapidement et augmenter la capacité de la batterie

Le chargeur super rapide pour véhicule de 1kW peut augmenter la capacité du système électrique d’un véhicule. Lorsqu’il est utilisé pendant un long trajet, il recharge Power1000 et la batterie d’extension jusqu’à 1000W en utilisant l’excédent d’électricité produit par l’alternateur du véhicule, atteignant ainsi 1024Wh de puissance lors des trajets d’une heure environ. En outre, il peut également se connecter à la batterie d’un véhicule et la recharger en utilisant Power1000 pour éviter toute décharge, réalisant ainsi une charge bidirectionnelle intelligente et une extension de capacité de la batterie du véhicule. En outre, Power1000 peut être associée à la batterie d’extension de 2048 Wh pour fournir une batterie de secours de 3072 Wh et une puissance de sortie ultra-élevée de 2400 à 2600W.

Charger un camping-car pendant la conduite ou stocker facilement l’énergie

Lors des road trips, le chargeur super rapide de 1,8kW peut augmenter la capacité du système électrique d’un camping-car en utilisant l’énergie solaire. Le chargeur peut être connecté simultanément aux panneaux solaires et à l’alternateur d’un camping-car. En moins d’une heure(environ 40minutes), il est possible de générer jusqu’à 1200 W d’énergie solaire et 600 W de puissance continue pour le véhicule afin de recharger rapidement DJI Power1000 et DJI Expansion Battery, et atteindre ainsi une puissance de 1024 Wh.À l’image du chargeur super rapide de 1kW DJIPower, il peut réaliser une charge bidirectionnelle intelligente et augmenter la capacité de la batterie en connectant la batterie du camping-car et en effectuant une charge inversée avec Power1000 pour éviter la décharge de la batterie. S’il est associé à la batterie d’extension de 2048Wh, Power1000 peut fournir 3072Wh de puissance de secours supplémentaires et une puissance de sortie ultra-élevée de 2400 à 2600W.

Utiliser l’énergie solaire pour batterie de secours domestique écologique

À la maison, le chargeur super rapide de 1,8kW peut fournir une solution de stockage d’énergie domestique plus écologique et économique, qui peut vous venir en aide en cas de pannes inattendues. Il peut être connecté à des panneaux solaires afin de fournir une puissance solaire maximale de 1800W pour recharger rapidement Power1000 ou une batterie d’extension.Power1000 peut également être appairée à un maximum de cinq unités DJI Power Expansion Battery 2000, fournissant jusqu’à 11264 Wh de puissance de secours.

Encadré

Prix et disponibilité

Le chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8 kW DJI Power et le chargeur super rapide pour véhicule de 1kW DJI Power sont disponibles à la commande dès aujourd’hui.

●Chargeur super rapide solaire/pour véhicule de 1,8kW DJI Power au prix de vente de299 EUR.

●Chargeur super rapide pour véhicule de 1kW DJI Power au prix de vente de 269 EUR