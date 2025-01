Voltalia atteint ses objectifs de capacitÃ© 2024

Voltalia détient fin 2024 une capacité totale d’environ 3,3 gigawatts (3 256 mégawatts) dont plus de 2,5 gigawatts (2 514 mégawatts) en exploitation. Voltalia a remporté en 2024 des nouveaux contrats de vente d’électricité pour un total de 637 mégawatts, dont 301 mégawatts sont déjà en construction et le reste est à construire ou céder à partir de 2025.

La capacité des centrales en exploitation ou construction de Voltalia progresse de 406 mégawatts (+14%) en 2024 pour atteindre 3 256 mégawatts. La capacité des centrales en exploitation progresse de 144 mégawatts (+6%) pour atteindre 2 514 mégawatts. Voltalia a ajouté 157 mégawatts à son portefeuille : 128 mégawatts en Europe et 29 mégawatts au Brésil. En parallèle, 12 mégawatts en exploitation ont été cédés en Europe (France). La capacité des centrales en construction progresse de 262 mégawatts (+55%) pour atteindre 742 mégawatts. Voltalia a mis en chantier 469 mégawatts (contre 259 mégawatts en 2023, +81%) : 311 mégawatts en Europe, 32 mégawatts au Brésil et 126 mégawatts dans les autres pays. En parallèle, 50 mégawatts en construction ont été cédés en Europe (Royaume-Uni). Voltalia a remporté en 2024 des nouveaux contrats de vente d’électricité à long terme pour un total de 637 mégawatts, contre 448 mégawatts en 2023 (+42%) : 198 mégawatts en Europe, 44 mégawatts au Brésil et 395 mégawatts dans les autres pays.

Voltalia développe les EnR sur trois continents

Par ailleurs, Voltalia a signé en 2024 des accords de partenariats majeurs qui devraient alimenter pendant les prochains mois et années le flux de nouveaux contrats de vente d’électricité :

» des parcs éoliens de Zafarana. Voltalia a développé une solution hybride solaire et éolienne d’une capacité totale de 3,2 gigawatts, dont 1,6 gigawatts pour Voltalia et autant pour son partenaire Taqa Arabia. Ce sera l’un des plus grands complexes hybrides du monde. En Ouzbékistan, un protocole tripartite avec le ministère de l’Investissement et du commerce extérieur et celui de l’énergie, pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation d’un complexe de stockage par batteries de 500 mégawatts / 1000 mégawattheures. Ce sera l’une des plus grandes batteries du monde.

« En atteignant nos objectifs de capacité 2024 avec 3,3 gigawatts de capacité en exploitation ou construction, dont plus de 2,5 gigawatts en exploitation, Voltalia consolide son positionnement de producteur d’énergie renouvelable sur trois continents. Merci à nos équipes pour leur engagement exceptionnel, qui ouvre la voie à de nouveaux succès en 2025 » précise Robert Klein, Directeur général de Voltalia.