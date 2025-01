Neoen lance la construction dâ€™Arneburg Battery, son premier actif en Allemagne

Neoen a donné en décembre 2024 à Nidec, un fournisseur de solutions de stockage d’énergie par batterie, l’instruction de démarrer les travaux de construction d’Arneburg Battery. Il s’agit du premier actif de Neoen en Allemagne. Neoen s’appuie sur sa très grande expertise dans le domaine du stockage à grande échelle pour se développer en Allemagne.

D’une capacité de 45 MW / 90 MWh, Arneburg Battery sera située près d’Arneburg, en Saxe-Anhalt. Sa mise en service est prévue en 2026. Conformément à son modèle, Neoen détient 100% de cette unité de stockage d’énergie et en sera l’exploitant.

Faciliter l’intégration de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables

Arneburg Battery opérera sur le marché infra-journalier et sur celui de l’équilibrage. Cette batterie participera à l’ajustement en temps réel entre la production et la consommation d’électricité, contribuant à la stabilité du système électrique tout en facilitant l’intégration de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables. Comme l’Allemagne est déjà pleinement engagée dans la transition énergétique, les batteries telles qu’Arneburg vont jouer un rôle clé dans le renforcement du réseau électrique tout en lui apportant de la flexibilité. « Avec le lancement de la construction de la batterie d’Arneburg nous sommes heureux de rendre concrète notre contribution à la transition énergétique de l’Allemagne. Nous remercions tout particulièrement le comté, la municipalité ainsi que l’opérateur de réseau d’Arneburg de nous avoir accompagnés dans la réalisation de ce projet. Arneburg Battery ouvre la voie au déploiement de nos activités en Allemagne, où nous avons de nombreux autres projets en développement et de grandes ambitions » souligne Andrès Marx, directeur général de Neoen Germany.

Neoen, acteur mondial du stockage

Neoen a l’intention de se développer en Allemagne en s’appuyant sur sa très grande expertise dans le développement et l’exploitation de batteries à grande échelle et en capitalisant sur les nombreux succès qu’elle a obtenus dans d’autres géographies. Pionnière en matière de stockage d’énergie, Neoen a en effet développé depuis 2017 de nombreux projets de stockage, devenant l’un des principaux propriétaires et exploitants de batteries à travers le monde. La capacité totale de son portefeuille de batteries en exploitation ou en construction s’élève actuellement à 2,3 GW / 5,3 GWh. Il comprend certaines des plus grandes batteries au monde, telles que Western Downs Battery (270 MW / 540 MWh) ou Collie Battery (560 MW / 2 240 MWh) en Australie, ainsi que plusieurs autres batteries en Europe : Isbillen Power Reserve (93,9 MW / 93,9 MWh), en Suède, ou Yllikkälä Power Reserve One et Two (86,4 MW / 142,9 MWh au total) en Finlande, qui sont les plus grandes des pays nordiques.

Le stockage renforce la stabilité et la fiabilité du réseau

Ce premier investissement dans une batterie en Allemagne reflète l’ambition de Neoen d’y devenir l’un des principaux acteurs dans le domaine du stockage. Etablie à Karlsruhe depuis 2023, Neoen développe de nombreux projets de batteries sur tout le territoire allemand et a déjà constitué un portefeuille de projets totalisant plus de 1 GW. « Deux ans seulement après nous être implantés en Allemagne, le lancement de la construction d’Arneburg Battery est une source de grande fierté. Les batteries jouent un rôle de plus en plus fondamental en permettant l’intégration de plus de capacités d’énergies renouvelables dans le réseau électrique, tout en renforçant sa stabilité et sa fiabilité. En tant que leader dans le stockage, nous sommes très heureux de mettre notre expertise reconnue au service de la transition énergétique en Allemagne comme dans le reste du monde » précise Xavier Barbaro, président – directeur général de Neoen.