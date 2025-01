Qualitâ€™EnR publie 2 guides conseils pour se protÃ©ger contre les arnaques et les Ã©co-dÃ©linquants lors des travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique

Afin d’aider le consommateur à mieux détecter les éventuelles arnaques lors de projets de rénovation énergétique et à s’en prémunir, l’organisme de qualification Qualit’EnR publie deux guides dans la collection « Stop Éco-délinquance », dont le premier opus « Se prémunir contre les fraudes, comment se protéger ? », regorge de conseils pratiques pour les particuliers. Les deux guides gratuits sont, dès maintenant, téléchargeables sur le site de Qualit’EnR.

Qualit’EnR publie ce jour 2 guides dans la collection « Stop Éco-délinquance » qui ont pour vocation d’informer et de sensibiliser les consommateurs, professionnels et décideurs sur les risques d’abus, d’arnaques et de fraudes aux dispositifs RGE, régulièrement rencontrés lors de travaux de rénovation énergétique.

« Avoir les bons réflexes pour éviter les pièges »

Le premier, intitulé « Se prémunir contre les fraudes, comment se protéger ? », et composé de 26 pages, détaille à l’intention des consommateurs les signaux d’alerte et les arnaques les plus fréquentes, donne les conseils à suivre pour se prémunir des entreprises malhonnêtes et rappelle les recours possibles. « Être bien informés et attentifs aux signaux est la clé pour éviter les escroqueries et l’engrenage infernal. Ce guide a pour vocation d’aider les personnes souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique à identifier les pratiques trompeuses et à avoir les bons réflexes pour éviter les pièges », explique André Joffre, Président de Qualit’EnR.

« Rétablir la confiance des consommateurs »

Le second guide, intitulé « Le RGE, un dispositif gage de confiance, de fiabilité et de sécurité », composé de 20 pages, a pour vocation de valoriser le label RGE et les installateurs qualifiés, à souligner les avantages de faire appel à un professionnel RGE. Il liste les conseils et bonnes pratiques pour choisir un professionnel fiable et contrôler un certificat. « Faire en sorte que les éco-délinquants aient face à eux des consommateurs avertis constitue un axe clé de la lutte contre ce fléau qui porte préjudice à la fois aux particuliers et aux installateurs. Avec ces guides, nous espérons protéger les particuliers des arnaques à la rénovation énergétique, promouvoir les pratiques commerciales transparentes et éthiques mais aussi, rétablir la confiance des consommateurs, maintenant équipés pour choisir un professionnel fiable et éviter de tomber sur un professionnel douteux », conclut André Joffre.