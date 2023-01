Voltalia atteint avec un an dâ€™avance son objectif de 2,6 gigawatts de capacitÃ© en exploitation ou construction

Voltalia fait état fin 2022 d’un portefeuille de centrales en exploitation ou en construction de 2,6 gigawatts, un an en avance sur son objectif. En parallèle, pour préparer l’avenir, Voltalia a remporté en 2022 des contrats long terme de vente d’électricité auxquels s’adosseront des nouvelles centrales, pour un total de 1,1 gigawatts.

« Je suis très heureux d’annoncer que nous avons franchi fin 2022 le cap des 2,6 gigawatts de capacité, contre 1,7 gigawatts fin 2021 (+52%) : notre objectif est donc atteint avec un an d’avance. Par ailleurs, 2022 a été une année commercialement fructueuse. Nous avons remporté un volume de contrats de vente d’électricité à long terme pour un total de 1,1 gigawatts, soit 3,6 fois plus qu’en 2021. Je remercie tous les Voltaliens qui ensemble ont assumé leur Mission commune en 2022 », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Capacité en exploitation ou construction

La capacité des centrales en exploitation a progressé de +39%, passant de 1129 à 1571 mégawatts entre fin 2021 et fin 2022, tandis que celle des centrales en construction progressait de +76% sur la même période, passant de 580 à 1022 mégawatts. Le solaire, au sol ou en toiture, est la technologie qui progresse la plus vite : elle représente désormais 44% des capacités en exploitation et 83% des centrales en construction. Voltalia a lancé en 2022 de nombreux chantiers en Europe, en Afrique du Sud et au Brésil :

En France, c’est 81,8 mégawatts solaires et éoliens qui ont été mis en construction sur les sites de Sable Blanc, Montclar, Logelbach, Sud Vannier et Rives charentaises.

En Italie, la centrale solaire de Lercara Friddi d’une capacité de 3,4 mégawatts a été mise en chantier.

En Angleterre, Voltalia a accéléré sa croissance avec le lancement de la construction des projets solaires de Clifton et Stockbridge pour une capacité totale de 90 mégawatts.

Au Portugal, le complexe de petites centrales solaires de Garrido, totalisant une capacité de 50,6 mégawatts, a été mis en chantier.

En Albanie, la construction du projet de Karavasta, la plus grande centrale solaire des Balkans occidentaux, a débuté au mois de juillet avec une capacité de 140 mégawatts d’énergie solaire.

En Afrique du Sud, la construction du projet solaire de Bolobedu a été lancé seulement deux mois après la signature du contrat de vente d’électricité avec le groupe Rio Tinto. Sa capacité sera de 148 mégawatts.

Au Brésil, trois chantiers concernant trois technologies ont été lancés : le parc solaire avec SSM3-6 d’une capacité de 260 mégawatts, le parc éolien avec Canudos d’une capacité de 99,4 mégawatts et, au sein du complexe d’Oiapoque, la centrale hydroélectrique avec Cafesoca d’une capacité de 7,5 mégawatts.

Enfin, Helexia, filiale de Voltalia, a mis en construction 141,6 mégawatts de toitures et ombrières solaires en Europe (France, Portugal, Espagne, Italie, Hongrie) et au Brésil.

Contrats de vente d’électricité remportés en 2022

Le volume des contrats long terme de ventes d’électricité remportés en 2002 a été multiplié par 3,6 par rapport à 2021, passant de 310 à 1128 mégawatts. Le solaire, au sol ou en toiture, a représenté l’essentiel des volumes remportés. Par ailleurs, les corporate PPA (ces contrats long terme qui relient directement le producteur, une centrale de Voltalia, au consommateur final de l’électricité, une grande entreprise) ont atteint le niveau record de 75% du total. Voltalia a progressé dans la plupart de ses pays :

En France, Voltalia a remporté 406,5 mégawatts de contrats, répartis entre l’éolien, le solaire et l’hydro.

En Angleterre, Voltalia a sécurisé deux contrats pour un total de 90 mégawatts solaires.

Au Portugal, Voltalia a remporté plusieurs contrats pour un total de 90,6 mégawatts solaires.

En Albanie, Voltalia a signé dans le marché privé un contrat 70 mégawatts en complément des 70 mégawatts remportés lors d’un appel d’offres public pour la centrale solaire de Karavasta.

En Ouzbekistan, Voltalia a sécurisé un contrat de 123 mégawatts pour une centrale solaire.

En Afrique du Sud, Voltalia a remporté un contrat de 148 mégawatts pour le projet solaire de Bolobedu.

Au Brésil, Voltalia a sécurisé un contrat de 7,5 mégawatts pour une centrale hydro.

Enfin, Helexia, filiale de Voltalia, a remporté 192,3 mégawatts pour des toitures et ombrières solaires en Europe (France, Espagne, Hongrie, Roumanie, Pologne) et au Brésil.