SolarPower Europe : perspectives du marchÃ© de l’Ã©nergie solaire dans l’UE 2022-2026

Les perspectives annuelles du marché européen de SolarPower Europe aident les acteurs politiques à cerner l’immense potentiel du solaire photovoltaïque pour atteindre les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Réalisées avec le soutien des membres et de l’association solaire nationale, les perspectives montrent comment l’énergie solaire peut être et sera le moteur du Green Deal européen.

Les perspectives du marché de l’UE pour l’énergie solaire 2022-2026 contiennent une prévision mise à jour pour le marché solaire de l’UE en 2022 et des projections de l’évolution du marché jusqu’en 2026. Le rapport comprend :

Un état des lieux de la réalisation des objectifs solaires dans tous les PNEC (Plan National Energie-Climat)

Une analyse approfondie des 27 États membres de l’UE, qui ont vu 41,4 GW de nouvelle capacité solaire photovoltaïque connectée à leurs réseaux, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2021.

Une cartographie de la capacité de fabrication solaire dans l’Union européenne pour différents produits solaires tout au long de la chaîne de valeur

+47% : le solaire surpasse toutes les projections en 2022

2022 a été l’année où l’énergie solaire a montré son véritable potentiel pour la toute première fois dans l’UE, tirée par des prix record de l’énergie et des tensions géopolitiques qui ont largement amélioré son analyse de rentabilisation. N’étant plus limités par de graves goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et des restrictions liées au COVID-19, les 27 États membres de l’UE ont vu 41,4 GW de nouvelle capacité solaire photovoltaïque connectée à leurs réseaux, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2021. « Nous sommes convaincus que la croissance annuelle du marché dépassera toutes les attentes. Nous attendons un niveau de déploiement de 50 GW en 2023. Il fera plus que doubler en 2026 par rapport à aujourd’hui pour atteindre 85 GW en 2026 » dixit un expert de SolarPower Europe.

Les plus grands marchés solaires de l’UE

Comme l’année dernière, l’Allemagne est à nouveau le plus grand marché solaire d’Europe en 2022 avec 7,9 GW de capacité nouvellement installée, suivie de l’Espagne (7,5 GW), de la Pologne (4,9 GW), des Pays-Bas (4,0 GW) et de la France (2,7 GW). Alors que le Top 5 des marchés de l’UE est resté le même, le Portugal et la Suède sont entrés dans le Top 10, aux dépens de la Hongrie et de l’Autriche. Pour la première fois, tous les marchés du Top 10 sont également des marchés à l’échelle GW. En 2022, 26 des 27 États membres de l’UE ont déployé plus d’énergie solaire que l’année précédente.

Saisir l’opportunité solaire : plus d’ambition est nécessaire

Se préparer pour le solaire commence par la planification. La prochaine révision des Plans Nationaux Énergie Climat (PNEC) européens, attendue pour juin 2023, est un moment clé. S’il y a un message dans ce rapport pour les décideurs politiques à travers l’Europe, « c’est d’examiner attentivement ces projections, et de saisir l’opportunité et d’en tenir compte dans les PNEC révisés ». « La plus grande erreur que nous puissions faire est de prendre les choses pour acquises. Se préparer est une action, c’est le contraire de la complaisance. Nous avons défini les cinq points clés qui nécessitent une attention et une action immédiates de la part des décideurs européens et nationaux pour saisir l’opportunité solaire » poursuit l’expert.

1. Développer le bassin d’installateurs solaires certifiés et de main-d’œuvre qualifiée

2. Maintenir la stabilité réglementaire et la certitude des investisseurs pour le solaire et les énergies renouvelables

3. Permettre une intégration plus flexible du solaire photovoltaïque dans le réseau, en particulier au niveau de la distribution

4. Améliorer l’aménagement du territoire et les procédures d’autorisation pour l’énergie solaire en harmonie avec les personnes et la nature

5. Garantir des chaînes d’approvisionnement solaires photovoltaïques durables et fiables

www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/eu-market-outlook-for-solar-power-2022-2026-2#downloadForm