Du solaire pour alimenter le site stratÃ©gique de tÃ©lÃ©communication par satellite dâ€™Orange dans lâ€™Aube

Jeudi 5 janvier, Orange a signé un protocole d’accord avec Reservoir Sun, acteur référent de l’autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et collectivités, pour l’installation d’une centrale photovoltaïque à Bercenay-en-Othe (Aube), dont la mise en service est prévue en 2025. La première grande étape structurante du projet démarre avec l’analyse de l’impact environnemental. Dans le respect de la biodiversité !

« Nous sommes heureux et fiers de lancer un projet ambitieux de ferme solaire locale sur notre site de Bercenay-en-Othe. Cette ferme solaire reflète notre démarche d’additionnalité et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développer le recours aux énergies bas carbone, afin de contribuer à nos engagements environnementaux. Ce projet contribue ainsi à sécuriser notre approvisionnement en énergie tout en décarbonant nos activités. » Par ces mots, Michaël Trabbia, CEO par interim d’Orange Wholesale et International Networks, montre l’implication d’Orange dans son désir de positionner son activité industrielle dans une logique de décarbonation.

1MW pour l’autoconsommation et 4MW pour la réinjection

Pour faire face à ses engagements environnementaux, Orange favorise en effet de plus en plus le recours aux énergies renouvelables et souhaite accélérer cette transition en tirant parti de l’énergie solaire pour ses sites tertiaires et techniques. Le Groupe va ainsi déployer sa première ferme photovoltaïque en France et en Europe sur le site stratégique de télécommunication par satellite de Bercenay-en-Othe. La surface au sol couvrira 50 000m², soit l’équivalent de 7 terrains de football. Avec une capacité installée de 5 MW (1MW pour l’autoconsommation et 4MW pour la réinjection), la centrale permettra de couvrir 20% des besoins énergétiques du site et le surplus d’électricité pourra être réinjecté sur le réseau. La production d’électricité locale et décarbonée, correspondant à l’équivalent de la consommation énergétique annuelle de 1700 foyers, permettra d’économiser plus de 100 tonnes de CO2 par an.

Une étude sur quatre saisons

La première étape structurante qui démarre ce jour est l’analyse de l’impact environnemental nécessaire à la réalisation du projet, en accord avec la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Cette étude, se déroulera sur un délai pouvant aller jusqu’à 12 mois, soit 4 saisons, afin de déterminer l’impact potentiel du projet sur des espèces vivantes présentes sur le site. Cette étude du milieu naturel a pour objectif de minimiser l’impact des installations et de recréer, si nécessaire, de l’habitat pour les espèces. Et Mathieu Cambet, Directeur Général de Reservoir Sun, de conclure : « Reservoir Sun est très fier d’avoir été choisi par Orange comme partenaire de confiance pour ce premier projet photovoltaïque sur un de ses propres sites. Nous espérons que ce projet co-construit marque le début d’une forte collaboration face aux enjeux de décarbonation et de production d’énergie en local »