Voltalia annonce la nomination de Robert Klein en tant que Directeur gÃ©nÃ©ral

Le Conseil d’administration de Voltalia, qui s’est tenu le 2 décembre dernier, a approuvé, sur proposition du Comité de rémunération, la nomination de Robert Klein au poste de Directeur général, à compter du 1er janvier 2025. Le Conseil a exprimé sa confiance dans la capacité de Robert Klein à poursuivre le développement, renforcer la rentabilité et porter haut les ambitions et les valeurs de Voltalia. Le Conseil d’administration de Voltalia, a également salué le travail de Sébastien Clerc depuis treize ans et l’a remercié pour son engagement constant ainsi que sa détermination à incarner les valeurs et la mission de l’entreprise.

En 2006, Robert Klein a lancé les activités de Voltalia au Brésil, positionnant l’entreprise parmi un des acteurs majeurs des énergies renouvelables dans ce pays. Aujourd’hui responsable de l’Amérique latine et de l’Afrique du Nord, son expérience et son engagement, constituent de grands atouts pour conduire l’entreprise. Robert Klein, futur Directeur général, commente : « Je suis honoré du mandat qui m’est confié et je compte sur toutes les équipes avec le soutien du Conseil d’administration pour, ensemble, porter Voltalia vers de nouveaux horizons ».

Encadré

Biographie expresse de Robert Klein

Robert Klein a rejoint l’entreprise en 2006 avec le défi de lancer les opérations du groupe au Brésil. Il a dirigé par la suite Voltalia Brésil en étant l’un des principaux artisans de la croissance de l’entreprise, parmi les dix premiers acteurs du secteur des énergies renouvelables dans le pays. Avec 18 ans d’expérience à la tête de l’entreprise au Brésil, Robert Klein est également membre du Comité Exécutif du groupe. Né en France et diplômé en Mathématiques de l’Université Aix-Marseille et en Ingénierie de Centrale Marseille, Robert Klein est également titulaire d’un MBA de l’IAE.