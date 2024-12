Enerplan organise le Carrefour de lâ€™agrivoltaÃ¯sme le 16 dÃ©cembre Ã  Paris

Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, organise le 16 décembre prochain à Paris la première édition du « Carrefour de l’agrivoltaïsme », qui vise à faire dialoguer professionnels agricoles et entreprises de l’énergie solaire autour des enjeux et des perspectives de l’agrivoltaïsme. L’évènement, totalement gratuit, aura lieu aux Salons de l’Aveyron (Paris 12) et en distanciel pour permettre la participation la plus large.

Au cours de la journée, organisée avec le soutien de la Fédération nationale ovine (FNO), interviendront autour de tables rondes des responsables professionnels de l’agriculture et de l’énergie, des experts agricoles, par exemple de l’Institut de l’élevage ; des juristes et des représentants des pouvoirs publics (ADEME, Directions départementales des territoires du Ministère de l’Agriculture…), mais aussi des agriculteurs engagés dans la démarche, qui témoigneront des projets agrivoltaïques conduits sur leur exploitation.

Deux keynotes rythmeront également la journée. D’abord, Serge Zaka, ingénieur agronome et agrioclimatologue, expliquera comment l’agrivoltaïsme peut être un allié précieux pour les agriculteurs, non seulement pour la protection qu’il assure aux cultures mais aussi pour les perspectives de transition qu’il ouvre vers des systèmes d’exploitation plus durables. De son côté, Henri Landes, spécialiste de politiques de l’environnement et de politique agricole, évoquera les mutations des systèmes et des métiers de l’agriculture et de l’énergie, et ce qu’elles pourraient faire naître à la fois d’interactions techniques et économiques et de coopérations humaines.