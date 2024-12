Feedgy à Energaïa 2024 : entre repowering et innovation AgriPV

Feedgy, spécialiste du repowering, participera au Forum des Énergies Renouvelables Energaïa, les 11 et 12 décembre 2024, au Parc des Expositions de Montpellier. Deux temps forts à noter : sa conférence sur le Repowering et son pitch aux Trophées de l’Innovation dans la catégorie “Déployabilité”.

Le repowering solaire est une solution essentielle pour optimiser la performance et la rentabilité des centrales photovoltaïques existantes. Ce processus, qui consiste à remplacer ou moderniser les équipements sur des surfaces déjà exploitées, peut également inclure l’ajout de nouvelles surfaces d’installation lorsque cela est possible, augmentant ainsi la capacité de production globale. Cette approche permet d’augmenter la production d’énergie tout en réduisant significativement les coûts et les délais par rapport à la construction d’une centrale entièrement nouvelle. Feedgy organise une conférence sur le sujet le Mercredi 11 décembre, 16h30-17h30 – Salle Pyrénées, Hall B3 : “Comment réussir votre repowering solaire ?” : bonnes pratiques, innovations technologiques et retours d’expérience sur plus de 300 projets de repowering réalisés par Feedgy.

Pitch pour les Trophées de l’Innovation

Nominé pour les Trophées de l’Innovation dans la catégorie “Déployabilité”, Feedgy présentera son panneau AgriPV lors d’une session de pitch. Il combine production d’électricité et croissance des plantes, grâce à une technologie qui optimise le spectre solaire. Ce panneau agrivoltaïque multi-breveté est une première mondiale, certifié TÜV Rheinland. Il est le résultat de dix années de recherche et développement par notre équipe Innovation, spécialisée en photovoltaïque, photonique et agronomie.