Voltalia annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs, dont un indÃ©pendant

Voltalia annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs. Leur nomination a été ratifiée par les actionnaires lors de l’Assemble Générale Voltalia qui s’est tenue le 15 mai 2025 « À la suite de l’Assemblée générale de jeudi dernier, nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Bertrand Cousin en tant qu’administrateur indépendant, en remplacement d’Alain Papiasse, ainsi que l’arrivée d’Alexis Grolin au sein du Conseil d’administration de Voltalia. Leur nomination vient enrichir notre gouvernance avec des expertises complémentaires au reste du Conseil, au service de notre réflexion stratégique et de notre ambition de croissance durable et responsable », déclare Laurence Mulliez, Présidente du Conseil d’administration de Voltalia.

Bertrand Cousin rejoint le Conseil en tant qu’administrateur indépendant. Il intégrera le Comité D’audit en tant que Président. Il remplace Alain Papiasse, administrateur indépendant sortant. Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire en France et à l’international, il a notamment dirigé plusieurs équipes en charge de financement d’actifs et de projets d’infrastructures. Son regard indépendant et sa connaissance approfondie des enjeux financiers mondiaux seront de précieux atouts pour accompagner la stratégie de Voltalia.

Alexis Grolin, bénéficiant de 20 ans d’expérience et spécialiste de la gestion d’actifs et de la transformation d’entreprise, a contribué à la structuration de nombreux projets dans le domaine de l’infrastructure, de l’immobilier et des énergies renouvelables. Son expertise en gouvernance d’entreprise et en investissement à impact vient renforcer l’engagement de Voltalia en faveur de la transition énergétique. Avec ces nominations, Voltalia poursuit son engagement en faveur d’une gouvernance exigeante, tournée vers l’innovation et l’excellence opérationnelle.