Arnaud JuraFlore produit et affine ses fromages Ã  lâ€™Ã©nergie solaire

Installée sur les toits de deux sites historiques de production et d’affinage d’Arnaud JuraFlore, une centrale solaire de 1,5 MW couvrira désormais environ 27 % des besoins énergétiques de l’entreprise. Pour une production plus durable et une indépendance énergétique renforcée !

Arnaud JuraFlore, fromagerie familiale fondée en 1907 produisant plus de 9000 tonnes de fromage chaque année, a installé 1,5 MW de panneaux solaires sur deux de ses sites historiques de production et d’affinage : Fort des Rousses et Fromagerie de la Haute-Combe. L’investissement dans l’autoconsommation à travers l’énergie solaire, est un élément clé de la stratégie énergétique de l’entreprise qui cherche à limiter son empreinte carbone, tout en réduisant ses coûts d’exploitation et en s’inscrivant dans la durabilité. Avec d’importants besoins énergétiques, Arnaud JuraFlore a investi dans l’énergie solaire afin de réduire sa dépendance au réseau face à l’augmentation constante des coûts de l’électricité tout en réduisant son empreinte carbone. Installée par Jura Énergie Solaire et alimentée par la technologie d’onduleur solaire SolarEdge, l’énergie solaire produite par les deux sites couvre désormais approximativement 27 % des besoins énergétiques quotidiens d’Arnaud JuraFlore.

Un monument historique solarisé

Dotée d’un système solaire de 800 kW, le site emblématique du Fort des Rousses, un monument historique – une forteresse napoléonienne au cœur du parc naturel du Haut-Jura -, utilise 86 % de l’énergie solaire produite est consommée en temps réel pour des activités clés comme la réfrigération des caves d’affinage, les systèmes de ventilation, et l’éclairage. Le site de la Fromagerie des Hautes-Combes, qui traite entre 18 et 20 millions de litres de lait par an, utilise 700 kW d’énergie solaire en toiture pour alimenter son équipement de production. Suite au passage à l’énergie solaire, l’entreprise ambitionne une réduction des coûts énergétiques annuels entre 70 000 et 100 000 euros et vise une rentabilité en moins de 6 ans. Respectant son héritage en tant que forteresse historique au coeur du parc national du Haut-Jura, l’investissement dans l’énergie solaire souligne également l’engagement fort d’Arnaud JuraFlore en faveur de l’environnement.

« Nous sommes déterminés à aller encore plus loin pour intégrer les EnR à l’ensemble de nos sites »

Au cours des vingt dernières années, l’entreprise a également réalisé des investissements stratégiques (construction durable, autonomie hydrique et énergétique), améliorant continuellement ses références ESG tout en préservant l’excellence de ses produits laitiers pour les clients. Disposant d’une surface de toiture quatre fois supérieure à celle de son installation solaire actuelle de 1,5

MW, Arnaud JuraFlore étudie actuellement la possibilité d’étendre l’utilisation de l’énergie solaire à l’ensemble de ses activités, y compris le stockage de l’énergie afin de maximiser l’autoconsommation. Jean-Charles Arnaud, président d’Arnaud JuraFlore, commente : « Ce projet d’énergie solaire est une étape majeure qui s’inscrit dans un engagement en faveur de la durabilité. En alliant respect de notre patrimoine historique et innovations technologiques, nous réduisons notre empreinte carbone tout en sécurisant notre indépendance énergétique. C’est un premier pas, et nous sommes déterminés à aller encore plus loin pour intégrer les énergies renouvelables à l’ensemble de nos sites. »

Une technologie innovante permet d’optimiser la rentabilité de l’investissement malgré des contraintes d’ombrage

Compte tenu des arbres qui entourent les sites des Forts des Rousses et de la Fromagerie de la Haute- Combe dans le parc national, l’ombrage menaçait de réduire l’efficacité du système solaire. Avec les systèmes solaires traditionnels, si un panneau solaire est moins performant en raison de l’ombrage, le rendement énergétique de l’ensemble de l‘installation solaire chute au même niveau que panneau le moins performant. Pour résoudre ce problème, la solution d’onduleur optimisé pour le courant continu de SolarEdge a été choisie avec des optimiseurs de puissance – petits boitiers – placés sous chaque paire de panneaux solaires.

Cela permet d’”individualiser” chaque paire de panneaux, ce qui signifie que si l’un des panneaux est affecté par l’ombrage, le reste du système solaire continue de fonctionner avec une efficacité maximale – un facteur clé pour rendre le projet financièrement viable pour Arnaud JuraFlore. De plus, les toits de ces sites historiques étant irréguliers, la solution d’onduleur optimisé a permis d’installer les panneaux solaires avec des longueurs de chaînes inégales et des orientations multiples afin de maximiser l’espace disponible sur le toit, tout en réduisant la quantité de câbles coûteux nécessaires. Selon l’installateur, Jura Énergie Solaire, les fonctions de sécurité avancées de la technologie SolarEdge

étaient essentielles pour répondre au cahier des charges de l’assureur impliqué dans le projet. Et Arnold Bourges, directeur général de SolarEdge France, de conclure : « L’engagement d’Arnaud JuraFlore à promouvoir le développement durable sur l’ensemble de ses sites emblématiques, tout en réduisant de manière significative ses factures d’énergie, démontre que l’écologie peut également améliorer les résultats. C’est également un excellent exemple du rôle crucial que l’approche technologique joue dans le rendement énergétique et donc dans l’investissement global. Sans optimisation du courant continu, l’ombrage et les terrains complexes des toits peuvent gravement affecter les rendements. Ce choix démontre l’engagement d’Arnaud JuraFlore envers une énergie durable, fiable et économiquement avantageuse. »