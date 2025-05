DMEGC Solar, au nom des femmesâ€¦et de lâ€™Ã©galitÃ©

DMEGC Solar signe les Principes d’autonomisation des femmes (WEP) de l’ONU et renforce son engagement en faveur de l’égalité et du développement durable.

DMEGC Solar franchit une nouvelle étape dans sa stratégie ESG en signant officiellement les Principes d’autonomisation des femmes (WEP) des Nations Unies. Par cette initiative, l’entreprise confirme son engagement concret en faveur de l’égalité des genres, de l’inclusion et de la responsabilité sociale.

Initiés conjointement par le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes, les WEP proposent un cadre d’action en 7 principes pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des entreprises. En adhérant à cette initiative internationale, DMEGC Solar réaffirme sa volonté de promouvoir une culture d’entreprise équitable, valorisant la diversité, l’égalité salariale, le développement de carrière et l’autonomisation des femmes à tous les niveaux de l’organisation. « Chez DMEGC Solar, nous sommes convaincus que l’égalité est un moteur de performance, d’innovation et de progrès durable. Cette signature traduit notre ambition de construire un modèle de croissance plus juste, plus inclusif et plus responsable. »

Dans un contexte de transition énergétique mondiale, DMEGC Solar entend faire de l’inclusion un levier essentiel de transformation durable. L’entreprise s’engage à renforcer ses politiques RH avec des actions concrètes :

Favoriser l’équité dans les processus de recrutement et d’évolution professionnelle,

Déployer des formations spécifiques pour accompagner les femmes dans les métiers techniques et les fonctions stratégiques,

Mettre en place des programmes de mentorat, de développement des compétences et de soutien au leadership féminin,

Améliorer les conditions de travail et les dispositifs de bien-être pour toutes ses collaboratrices.

DMEGC Solar prévoit également d’étendre les principes WEP à l’ensemble de sa chaîne de valeur, en encourageant ses partenaires et fournisseurs à adopter des pratiques inclusives, pour construire ensemble un écosystème plus éthique et durable.

« Renforcer l’égalité, éclairer l’avenir »

En faisant de la diversité un pilier de sa stratégie ESG, DMEGC Solar affirme sa volonté de contribuer activement à une industrie photovoltaïque plus inclusive, responsable et porteuse de sens, au service d’un avenir bas carbone et d’une société plus juste.