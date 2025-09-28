VOLTAÏCA sécurise deux financements bancaires pour un total de 24 millions d’euros

VOLTAÏCA, producteur indépendant d’énergie, annonce la signature de deux financements bancaires : un premier de 12 millions d’euros arrangé par Crédit Agricole Transitions & Énergies (aux côtés de Crédit Agricole Corse) en février 2025, et un second de 12 millions d’euros avec Bpifrance en juillet 2025, destinés à soutenir le développement de deux sociétés de projet (SPV) dédiées à la production d’énergie. Ces financements permettront la réalisation d’environ 80 projets photovoltaïques, représentant une puissance totale installée d’environ 20 MW, répartis sur l’ensemble du territoire français.

Ces SPV assureront le développement, le financement, la construction et l’exploitation des centrales photovoltaïques. L’opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de VOLTAÏCA de massifier les projets d’énergies renouvelables tout en s’appuyant sur des partenaires financiers solides et engagés. Les deux SPV sont juridiquement constituées en tant que filiales de VOLTAÏCA.

Ces opérations confirment également la capacité de VOLTAÏCA à structurer des financements de projets, en combinant une ingénierie financière rigoureuse, une gestion de portefeuille optimisée et des relations solides avec les prêteurs. « Ces partenariats confirment la robustesse de notre modèle et la qualité des projets que nous portons. Ces financements nous permettent de franchir une nouvelle étape dans notre ambition de contribuer activement à la transition énergétique des territoires » précise Christian Giudicelli, Président-Fondateur, VOLTAÏCA.