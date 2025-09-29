EnR44 et SeeYouSun livrent un boulodrome solaire à la commune de Treillières

En Loire-Atlantique, SeeYouSun et la SEM EnR44 ont mis en place, sur un boulodrome, la première centrale solaire de la commune de Treillières située dans l’enceinte du stade de la Rinçais. Mise en service à partir de novembre, l’installation photovoltaïque produira chaque année 550 MWh/an d’énergie décarbonée. Le site, qui devient producteur d’énergie, accueillera les événements locaux, à l’abri de la chaleur comme de la pluie !

Au-delà de sa vocation énergétique, qui inscrit la commune dans une démarche de ville solaire, l’infrastructure marque une nouvelle étape dans la transformation treilliéraine. Elle offrira aux habitants et aux associations locales un espace couvert, conçu pour accueillir événements, rencontres et moments de convivialité, été comme hiver.

Une synergie d’experts locaux engagés pour la souveraineté énergétique du territoire

Pour mener à bien ce projet, la collectivité a été sollicitée par deux entreprises partenaires : l’opérateur solaire SeeYouSun, qui déploie des centrales photovoltaïques au cœur des territoires (de l’étude jusqu’à la réalisation) et la SEM EnR 44, développeur et exploitant d’installations d’énergie renouvelable semi-public. Ces experts reconnus dans la solarisation des territoires ont pris en charge l’ensemble du processus, de la conception à la réalisation, en passant par le financement des installations qui s’élèvent ici à 550 000 euros. À la suite d’une délibération municipale favorable en juillet 2023, le chantier lancé en juillet 2024 s’est achevé en juin 2025, permettant une mise en service courant novembre. Un beau partenariat public-privé qui s’illustre également dans la coopération entre les équipes. Un exemple concret : la gestion des eaux pluviales, imaginée et dimensionnée par le bureau d’études SeeYouSun, puis réalisée par les services techniques de la mairie. Les fondations de l’ombrière ont été confiées à Viade, la partie terrassement, les voiries et réseaux divers à Pigeon, l’électricité a été réalisée par TPMG Energies. Le montage a été effectué par GMT Montage.

L’ombrière : une solution concrète conjuguant usage quotidien et production d’énergie

L’ombrière du boulodrome de la Rinçais, d’une puissance totale de 500 kWc permettra de produire 550 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique (hors chauffage) de 280 habitants ou six boulangeries. Outre la production d’énergie décarbonée sur un espace déjà artificialisé, les ombrières constituent un abri adapté à l’organisation d’évènements en extérieur : vide-greniers, compétitions sportives comme actuellement celles de l’Association de pétanque. Les événements pourront également se prolonger en nocturne puisque l’infrastructure est équipée de lumières. Ainsi pour Henri Mondejar, président du Pétanque club treilliérain “Nous disposons désormais de 50 terrains couverts de 12m par 3m, tailles règlementaires pour les compétitions départementales de pétanque. En fonction des dates et des demandes, il y aura peut-être des soirées de cohésions entreprises sous forme de concours avec dîners.” Cet été, les ombrières ont déjà permis d’accueillir une partie des activités du stage de foot.

Comme le souligne, François Guerin, Président et co-fondateur de SeeYouSun, tout l’enjeu est que les habitants s’approprient les infrastructures solaires : “La commune de Treillières s’engage dans la transition écologique avec un lieu à la fois beau, autonome, producteur d’énergie et propice au renouveau des liens sociaux. Notre ambition est de donner vie aux premières villes solaires partout en France. Des villes où le soleil nous permet non seulement de produire notre énergie au local, mais aussi de la partager et d’offrir de nouveaux services aux populations. ”

