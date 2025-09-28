PPE : Lecornu censure le dérèglement climatique ? questionne France Nature Environnement

Alors que la France ne respecte pas ses objectifs dans le déploiement des énergies renouvelables, le Gouvernement envisage de publier une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) climatosceptique et aveugle, sous prétexte de “réévaluer les soutiens publics”. « Sébastien Lecornu fait des transactions sur le dos de notre avenir. Vous savez la dette économique est contractuelle, la dette écologique est, quant à elle, permanente. Nous atteignons pléthore de limites planchers. Nous sommes dans le rouge avec des points de bascule qui font que nous serons incapables de revenir en arrière » s’émeut Nicolas Richard, vice-président de FNE.



Une décision grave à l’heure où le climat s’emballe et les limites planétaires sont dépassées les unes après les autres. Tous les scénarios énergétiques estiment que les énergies renouvelables sont indispensables à l’atteinte des objectifs climatiques, quel que soit le nombre de centrales nucléaires construites. Des centrales particulièrement gourmandes en argent public comme le récent rapport de la Cour des Comptes sur EDF l’a montré. Elles sont aussi la seule source d’énergie qui ne nous rend pas dépendant des importations d’énergies fossiles qui coutent 40 à 60 milliards d’euros par an. De plus, les futures centrales nucléaires ne seront pas opérationnelles avant au moins 2038.

Cette mesure, prise pour plaire au Rassemblement National, menace des vies humaines (63 000 décès dus à la chaleur en Europe au cours de l’été 2024), l’environnement et celles et ceux qui en dépendent, des milliers d’emplois, des milliards d’investissements locaux et les engagements climatiques de la France. « Les tristes tractations politiques relève d’une indifférence déshumanisante. Avec le climatodénialisme ambiant, on nie la science, les morts, les victimes qui auront à subir le retrait du trait de côte ou la disparition de la biodiversité qui les fait vivre. Les dérèglements du climat sont plus forts que les technologies. Deux leviers à activer rapidement : les EnR et la sobriété » conclut Nicolas Richard.