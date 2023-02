Voltaïca et Lendosphere lancent un financement participatif pour un portefeuille de 25 centrales solaires en toitures

Le groupe Voltaïca vient d’ouvrir un financement participatif, via Lendosphere, dédié à un portefeuille de 25 projets solaires sur des toitures de hangars agricoles, situés dans le sud de la France. Avec un objectif de deux millions d’euros, cette campagne est ouverte à tous et proposée en plusieurs tranches qui se succèderont. Cet objectif pourra être déplafonné en fonction de la dynamique de la campagne et de l’avancée du développement des projets du portefeuille.

Cette campagne de financement participatif de Voltaïca en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner la construction de 25 projets solaires sur des toitures de hangars agricoles d’élevage ou de stockage.

Décarboner son portefeuille en contribuant à la neutralité carbone

Pour les investisseurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition énergétique et agricole. Pour financer ce projet, ils doivent au préalable s’inscrire sur le site de Lendosphere. Pour Christian et Jean-Marc Giudicelli, Co-fondateurs de Voltaïca : « Persuadée de l’indispensable nécessité d’utiliser les énergies renouvelables afin de limiter l’impact de l’humanité sur la planète, VOLTAÏCA veut faire le pari d’un avenir proche du zéro émission carbone. Cette première opération avec Lendosphere initie une relation que nous souhaitons récurrente pour accompagner l’hyper croissance de notre groupe, récompensée par une 6e place sur les 500 entreprises sélectionnées au classement 2023 des “Champions de la croissance” réalisé par les Echos et Statista. »

Des détails sur les 25 centrales photovoltaïques