Sunâ€™Agri et Iberdrola partenaires industriels pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de lâ€™agrivoltaÃ¯sme en France

Sun’Agri spécialiste de l’agrivoltaïsme et Iberdrola, plus grand producteur d’énergie renouvelable d’Europe, nouent un partenariat industriel pour accélérer le développement de l’agrivoltaïsme en France. Sun’Agri et Iberdrola s’associent pour accélérer le développement de nouveaux projets associant activités agricoles et production d’électricité verte. Ces projets innovants répondent aux impacts générés par le changement climatique auxquels les exploitants agricoles doivent aujourd’hui faire face.

Après 12 ans de R&D pour entrainer un algorithme au plus proche de la protection et des besoins des différentes plantes, la technologie photovoltaïque Sun’Agri sera déployée dans plus d’une vingtaine d’exploitations agricoles en France en 2023. Le partenariat noué avec Iberdrola vise à accélérer ce déploiement sur tous les territoires et cultures particulièrement affectées par les aléas climatiques. Avec ce partenariat, Iberdrola se positionne comme un acteur de premier plan dans l’agrivoltaïsme et concrétise sa volonté d’investissement sur le territoire. Pour faire naître le projet agrivoltaïque de l’exploitant agricole, la société se charge du développement, de la construction, du financement et de l’exploitation de la centrale agrivoltaïque. Sun’Agri apportera son expertise agronomique pendant la phase de conception puis aura la charge du pilotage des persiennes solaires et du suivi agronomique auprès de l’agriculteur.

Un partenariat pour accélérer le développement de l’agrivoltaïsme

Sun’Agri poursuit ainsi sa vocation de rendre accessible sa technologie aux développeurs ENR qui ont pour objectif d’adapter l’agriculture aux changements climatiques. « En signant un partenariat avec un acteur de la stature d’Iberdrola, nous accroissons considérablement notre capacité à accélérer pour développer l’agrivoltaïsme partout où il est nécessaire en France.», déclare Cécile Magherini, directrice générale déléguée de Sun’Agri. « La technologie d’agrivoltaïsme dynamique développée par Sun’Agri apporte des solutions véritablement innovantes en associant les activités agricoles avec la production d’électricité verte. L’agrivoltaïsme contribue à la transition énergétique, en pérennisant les activités agricoles elle redynamise les territoires » a déclaré Thierry Vergnaud, Directeur Iberdrola France du pôle onshore (éolien terrestre et photovoltaïque).