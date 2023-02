30% de puissance Ã©lectrique supplÃ©mentaire sans travaux avec un rÃ©glage des nouvelles installations solaires basse tension

Depuis le 1er février 2023, les producteurs d’électricité dont la puissance raccordée en basse tension est inférieure à 250kVA et qui souhaitent un nouveau raccordement doivent appliquer de nouvelles consignes de réglage de leurs onduleurs. Cette mesure permettra d’accueillir plus de 30% de production d’électricité d’origine renouvelable supplémentaire sur le réseau électrique sans que cela nécessite de travaux complémentaires. Il s’agit d’une avancée concrète qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables en France. Un dispositif initié par Enedis depuis 2017, avec l’appui des acteurs du secteur, dont l’association Hespul.

Quels producteurs sont concernés ?

Le photovoltaïque représentant 99% des installations de production d’électricité raccordée en basse tension, cette évolution technique s’applique donc prioritairement à ce secteur.

Comment ça marche ?

Les panneaux photovoltaïques produisent du courant continu : pour être raccordés au réseau, qui fonctionne en courant alternatif, il est nécessaire d’équiper l’installation d’un onduleur. Son réglage est indispensable pour une bonne insertion de la production sur les réseaux électriques. Applicable à compter du 1er février, la nouvelle consigne de réglage des onduleurs permet d’atténuer l’impact de la production d’électricité sur le niveau de tension du réseau local et d’éviter ainsi des travaux qui peuvent, parfois, être coûteux et longs. Pour préparer cette évolution, les fabricants d’onduleurs ont été associés en amont afin d’intégrer cette nouvelle consigne dans les pré-réglages définis en usine pour répondre aux exigences techniques de raccordement. A noter, que ce réglage peut aussi être effectué manuellement par l’installateur.

Produire plus d’EnR et plus rapidement sans travaux supplémentaires

L’application de cette nouvelle modalité de réglage se fait dans le respect des conditions de l’arrêté du 9 juin 2020. Elle permettra d’intégrer plus de puissance de production renouvelable sur le réseau électrique existant, sans dégrader la qualité d’alimentation des utilisateurs et tout en limitant les travaux parfois nécessaires au raccordement des énergies décentralisées. C’est un vrai levier d’accélération pour l’intégration de la production photovoltaïque, qui concourt aux engagements du Projet Industriel et Humain d’Enedis 2020-2025 pour la transition écologique dans les territoires.

