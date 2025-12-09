Voltaïca décroche cinq projets lors du premier appel d’offres “Petit VV Bâtiment”

VOLTAÏCA fait partie des lauréats de la première période de l’Appel d’Offres Simplifié (AOS) consacré aux installations photovoltaïques de 100 à 500 kWc sur bâtiments. Publiés le 18 novembre par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les résultats confirment un lancement en demi-teinte.

Au total, la CRE a retenu 157 projets, représentant 43,54 MWc, pour un prix moyen pondéré de 88,73 €/MWh. Une tendance marquée se confirme : la compétitivité croissante des installations en autoconsommation. Dans ce contexte, Voltaïca s’illustre avec 1,3 MWc répartis sur cinq projets, tous classés lauréats. L’entreprise assure désormais le passage à la phase opérationnelle afin de respecter les délais fixés par le cahier des charges. Pour cette première édition de l’AOS, le calendrier resserré et l’évolution des règles du dispositif ont constitué un défi pour de nombreux acteurs. Voltaïca revendique avoir pu maintenir le cap grâce à une organisation interne particulièrement réactive. Les équipes ont notamment déposé l’ensemble des permis de construire dans les temps, un prérequis essentiel pour la conformité des dossiers.

« L’énergie solaire est aussi une énergie profondément humaine »

Cette rigueur méthodologique et cette capacité d’anticipation expliquent, selon l’entreprise, la solidité de ses candidatures. VOLTAÏCA se prépare déjà aux prochaines périodes de l’appel d’offres, attendues courant 2026, tout en appelant à une meilleure visibilité des volumes pour permettre une planification industrielle plus efficace. Lauréate, VOLTAÏCA réaffirme sa stratégie :

optimiser l’usage des surfaces bâties et des ombrières,

développer des installations durables et performantes,

contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de décarbonation.

« Être lauréats de ces cinq projets est une victoire qui confirme notre conviction : avec passion et engagement, rien n’est impossible. Nos équipes ont relevé un véritable défi, les autorisations d’urbanisme ayant été délivrées en pleine période de candidature. Cette réussite collective rappelle que l’énergie solaire est aussi une énergie profondément humaine » déclare Jarka Houssin, directrice générale de Voltaïca. La prochaine étape pour l’entreprise est désormais la Demande Complète de Raccordement (DCR), passage obligé pour poursuivre le déroulement des projets retenus.