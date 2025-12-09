SOL SOLIDAIRE dévoile les lauréats de son appel à projets annuel le 10 décembre à Energaia

À l’occasion du Forum Energaia, l’association SOL SOLIDAIRE, engagée dans la lutte contre la précarité énergétique grâce à l’autoconsommation collective, dévoile les sept projets qui bénéficieront de subventions allant de 5 000€ à 50 000€. Un moment fort d’engagement solidaire !

SOL SOLIDAIRE, association engagée dans la lutte contre la précarité énergétique, œuvre à réduire en moyenne de 20 % les factures d’électricité des habitants des logements sociaux grâce au financement d’installations photovoltaïques. Chaque année, l’association conduit un appel à projets dédié aux acteurs du logement social, afin de soutenir le déploiement de solutions solaires au cœur des territoires. SOL SOLIDAIRE dévoilera le 10 décembre lors d’Energaia, le rendez-vous professionnel incontournable des énergies renouvelables, les sept lauréats de son appel à projets 2025. Ces organismes bénéficieront de subventions représentant en moyenne 30% du coût d’investissement dans une installation de production d’électricité solaire en autoconsommation collective.

« Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle promotion de projets, qui illustre la capacité de SOL SOLIDAIRE à fédérer, financer et accompagner des initiatives concrètes au service des familles les plus fragiles. Voir grandir cette dynamique collective, année après année, est une immense satisfaction : notre action se traduit directement dans le quotidien des habitants. Les lauréats 2025 montrent une nouvelle fois qu’il est possible d’allier énergie photovoltaïque et solidarité » confie André Joffre, président de SOL SOLIDAIRE. Avec ces sept projets supplémentaires, l’association poursuit sa mission : soutenir les acteurs du logement social, transformer les bâtiments et rendre l’énergie solaire accessible au plus grand nombre. Ce soutien est rendu possible grâce à la générosité des mécènes qui apportent des dons à SOL SOLIDAIRE et qui auront permis de consentir une enveloppe globale de 200 000 € environ cette année.

Rendez-vous sur le stand Tecsol Stand Hall : B4 ; Allée : A ; Stand : 33 ;

A partir de 16h30.