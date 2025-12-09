Enphase Energy : innovations tous azimuts à Energaïa dont un micro-onduleur en exclusivité mondiale

Enphase Energy participera au Salon EnerGaïa à Montpellier les 10 et 11 décembre prochain. Trois innovations clés seront présentées : l’IQ Balcony Solar System, la technologie PowerMatch™, et le micro-onduleur IQ9N Microinverter, dévoilé en exclusivité mondiale. Une belle illustration de son engagement à démocratiser l’énergie solaire et à simplifier la gestion énergétique en France !

IQ9N Microinverter : une exclusivité mondiale présentée à EnerGaïa

Le micro-onduleur IQ9N Microinverter, présenté pour la première fois en exclusivité sur le Salon EnerGaïa, marque une nouvelle étape dans la performance et la sécurité des installations photovoltaïques. Issu de la dernière génération de la gamme IQ9, ce modèle a été spécialement conçu pour offrir un rendement supérieur, une intégration simplifiée et une compatibilité renforcée avec les futures évolutions du système Enphase Energy. Cette nouveauté illustre l’ambition constante d’Enphase : proposer des solutions toujours plus performantes, fiables et adaptées aux besoins des installateurs comme des utilisateurs finaux.

IQ Balcony Solar Kit : l’énergie solaire pour tous

Avec son système solaire plug-and-play pour balcons, terrasses, camping-cars ou petits espaces extérieurs, Enphase Energy rend l’énergie solaire accessible aux habitants d’appartements et aux foyers disposant d’un espace limité ou ne souhaitant pas installer les panneaux en toiture. L’IQ Balcony Solar System intègre des micro-onduleurs IQ8HC Microinverter™, une passerelle IQ®

Balcony Gateway, et des connecteurs plug-and-play, permettant une mise en service autonome grâce à l’application Enphase App®. Une solution flexible, connectée et fiable ! Au tour de nombreux avantages :

Installation à faire soi-même : configuration simple et rapide

Fonctionnement hors réseau : bascule automatique entre les modes connecté et autonome, pour une alimentation continue même en cas de coupure d’électricité

Évolutivité : extension possible jusqu’à 7 micro-onduleurs IQ8HC Microinverter grâce au kit d’extension Enphase (couplé à des panneaux 500Wc)

Supervision de l’énergie produite jusqu’à 3500 Wc : supervision via Wi-Fi ou données cellulaires, avec forfait de 5 ans inclus

Fiabilité éprouvée : micro-onduleurs certifiés IP67 et passerelle IP65, garantis 5 ans

PowerMatch™ : une technologie d’optimisation intelligente de l’énergie

La technologie PowerMatch™ est une innovation exclusive d’Enphase qui redéfinit la façon dont les systèmes énergétiques résidentiels répondent aux besoins des foyers. Basée sur l’intelligence embarquée des micro-onduleurs intégrés aux batteries Enphase, cette technologie permet d’ajuster en temps réel la puissance délivrée en fonction de la demande énergétique. Chaque micro-onduleur agit de manière indépendante et adaptative. Lorsque la demande est élevée, l’ensemble des micro-onduleurs travaille en synergie pour fournir la puissance maximale. Lorsque les besoins diminuent, certains se désactivent automatiquement, assurant un rendement énergétique optimisé. En équilibrant en continu la production et la consommation, la technologie PowerMatch™ garantit une réactivité immédiate, une stabilité renforcée et une longévité accrue des systèmes, tout en optimisant le confort et la maîtrise énergétique des utilisateurs.

Encadré

Une application unique pour tout piloter

L’application Enphase App® centralise l’ensemble des données de production, de consommation et de stockage, et permet un pilotage intelligent et à distance de tous les équipements. Les utilisateurs bénéficient d’une visibilité complète sur leur production, d’un contrôle simplifié, et d’une intégration fluide de nouvelles solutions compatibles.“Avec ces trois innovations, nous concrétisons notre vision d’un solaire accessible à tous : simple à installer, plus fiable et performant dans le temps” précise Maaty Bouanane – Directeur des ventes – France.

