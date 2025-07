Voltaïca boucle une levée de fonds en série A de 2,5 millions d’€ auprès de Femuqui

Voltaïca annonce la réalisation d’une levée de fonds en Série A avec FemuQuì. Fondée en 2008, basée à Bastia, dirigée par Jarka Houssin, Voltaïca est une PME qui compte aujourd’hui plus de 600 développements de centrales photovoltaïques réparties sur l’ensemble du territoire français. Objectif de la levée de fonds : partir à la conquête du marché italien !

FemuQuì qui gère 7 fonds actifs et rassemble 4 600 investisseurs (épargnants, entreprises, institutions privées et publiques) investit 2,5 millions d’euros dans Voltaïca, une contribution qui constitue un levier pour accélérer sa croissance et consolider sa place parmi les producteurs indépendants d’énergie.

« Nous visons une seconde levée de fonds en Série B d’ici la fin de l’année 2025 »

Cette implication financière permettra notamment à Voltaïca d’étendre ses activités à l’international, avec l’ouverture d’une antenne en Italie au second semestre de 2025. L’investissement s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, sous forme d’obligations convertibles, jusqu’à l’entrée d’un nouvel actionnaire prévue d’ici la fin du second semestre 2025, puis dans un second temps, ces obligations seront converties en actions, ce qui fera mécaniquement entrer FemuQuì au capital de VOLTAÏCA, avec une part minoritaire. FemuQuì disposera ainsi d’un siège au comité stratégique de Voltaïca et le Groupe Giudicelli qui détient Voltaïca restera majoritaire. « Nous nous sommes naturellement rapprochés d’un acteur local. Cette levée va nous permettre à court terme de renforcer notre impact immédiat sur le terrain et de nous développer en Italie. Nous visons une seconde levée de fonds en Série B d’ici la fin de l’année 2025. » précise Christian Giudicelli, Président- Fondateur de Voltaïca.

Objectif : accroître l’autoconsommation au sein des territoires en favorisant des contrats d’achat d’électricité (PPA/ACC)

Cette levée de fonds s’inscrit dans une vision stratégique de long terme : celle de renforcer durablement la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, indépendamment des évolutions conjoncturelles, pour sécuriser à l’avenir un approvisionnement d’énergie bas carbone. Elle permettra à l’entreprise de disposer des ressources nécessaires pour déployer de nouvelles unités de production solaire et des unités de stockage. Objectif : accroître l’autoconsommation au sein des territoires en favorisant des contrats d’achat d’électricité (PPA/ACC) avec des particuliers, des entreprises et/ou des collectivités. Pour FemuQuì, cet engagement s’inscrit dans une stratégie de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat responsable. « Nous avons été convaincus par la vision de Voltaïca, la qualité de son équipe et la pertinence de son modèle dans un marché du photovoltaïque en pleine mutation avec des ambitions internationales qui permettent de relativiser les évolutions législatives en France. » conclut Xavier Pieri, associé de FemuQuì Ventures.

