ABB prÃ©sente les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie en tant que service afin de simplifier lâ€™adoption des EnR

ABB annonce le lancement de ses nouveaux systèmes de stockage d’énergie par batterie en tant que service (BESS-as-a-service), une solution flexible, qui ne nécessite aucun investissement, conçue pour accélérer la transition vers une énergie propre, durable et abordable. Le chaînon manquant !

La solution BESS-as-a-Service d’ABB est la première d’une gamme de services de nouvelle génération développés pour lever les barrières à l’adoption des technologies propres et accélérer la transition des industries vers la neutralité carbone.

Le BESS-as-a-Service ne nécessite aucun investissement initial

Alors que la demande de stockage de l’énergie devrait connaître une hausse spectaculaire, les BESS-as-a-Service offrent aux entreprises une solution tout-en-un qui favorise l’indépendance énergétique et la durabilité. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la capacité de stockage mondiale sera multipliée par six d’ici 2030. À eux seuls, les systèmes commerciaux et industriels devraient atteindre 560 GWh, soit près de dix fois le chiffre actuel. Le stockage de l’énergie par batterie a donc un rôle critique à jouer dans la recherche de systèmes électriques plus propres et résilients. Parce qu’il ne nécessite aucun investissement initial, le BESS-as-a-Service permet aux entreprises d’un grand nombre de secteurs, des DataCenters au transport, en passant par la logistique et les bâtiments tertiaires, de bénéficier d’un stockage de l’énergie avancé via un abonnement trimestriel. L’offre inclut la totalité du matériel, des logiciels et de l’assistance tout au long du cycle de vie. ABB gère le déploiement, la maintenance et l’optimisation afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur cœur de métier tout en améliorant leur efficacité énergétique, la résilience et la durabilité à long terme. Conçu pour être indépendant de la technologie, le BESS-as-a-Service fonctionne avec tout type de batterie. Les clients bénéficient ainsi de la flexibilité nécessaire pour tirer parti des dernières innovations sans être liés à un système unique.

« BESS-as-a-Service d’ABB permet aux entreprises de renforcer immédiatement leur sécurité énergétique »

Le BESS-as-a-Service s’accompagne de garanties de performances, d’une couverture des coûts de maintenance et des frais de courtage de l’énergie. En gérant tous les aspects associés à la participation au marché de l’énergie, ABB permet à ses clients de bénéficier facilement d’avantages financiers immédiats résultants de la vente du surplus d’énergie. « Dans le contexte actuel du marché de l’énergie, particulièrement volatil, les entreprises recherchent avant tout la fiabilité et la prévisibilité des coûts. Nos clients nous expliquent que lorsqu’ils souhaitent déployer les technologies les plus récentes, dans le but d’améliorer leur sécurité énergétique et de réduire leurs émissions et leurs coûts, ils sont confrontés à divers obstacles financiers. En passant d’un modèle d’investissement à un autre axé sur les dépenses d’exploitation, plus prévisibles, BESS-as-a-Service d’ABB permet aux entreprises de renforcer immédiatement leur sécurité énergétique, de limiter les pics de demande et de générer de nouveaux flux de revenus. Nous considérons BESS-as-a-Service non seulement comme une nouvelle offre, mais comme un levier stratégique pour la croissance et l’innovation de notre division. Nous voyons un fort potentiel de déploiement mondial, notamment à mesure que de plus en plus d’industries recherchent des solutions flexibles et à faible risque pour leur décarbonation. » déclare Stuart Thompson, Président monde de la Division Service d’ABB Electrification.

« Avec BESS-as-a-Service, nous redéfinissons le modèle économique associé à l’adoption de l’énergie propre »

ABB conduit actuellement des analyses de faisabilité auprès de clients potentiels, afin de garantir que le déploiement du BESS-as-a-Service apportera des bénéfices financiers nets immédiats. Cette évaluation est une condition préalable à l’installation du système. Pour renforcer son offre de BESS-as-a-Service, ABB s’est associé à un écosystème diversifié et stratégique de partenaires spécialisés, qui proposent le meilleur en matière de logiciels de suivi de l’énergie, d’analyse des données et de modélisation financière. « Avec BESS-as-a-Service, nous redéfinissons le modèle économique associé à l’adoption de l’énergie propre, en proposant la flexibilité et les retours financiers dont les entreprises ont besoin pour se décarboner en toute confiance. Elles peuvent ainsi adopter des solutions énergétiques avancées sans les contraintes financières liées aux importants investissements en capitaux, prendre le contrôle de leurs besoins énergétiques, renforcer leur résilience et maximiser la valeur de leurs équipements, » conclut Stuart Thompson.