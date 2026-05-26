Volta sÃ©curise une dette mezzanine de 15,6 millions d’â‚¬ pour financer un portefeuille photovoltaÃ¯que de 106 MWc

Le Groupe franÃ§ais VOLTA annonce avoir finalisÃ© une dette mezzanine de 15,6 millions d’euros auprÃ¨s de Zencap AM, partenaire de long terme du groupe. Cette opÃ©ration vient soutenir le dÃ©ploiement dâ€™un portefeuille regroupant cinq programmes photovoltaÃ¯ques d’une capacitÃ© totale de 106 MWc, soit plus de 500 centrales implantÃ©es sur l’ensemble du territoire franÃ§ais. Â

Ce nouveau financement accompagne cinq grands programmes de centrales photovoltaÃ¯ques en toitures (y compris plusieurs serres agricoles) rÃ©partis sur plus de 500 sites. Ces actifs couvrent une large partie du territoire national, de la Normandie au quart Sud-Est en passant par le Centre et l’Atlantique, illustrant l’ambition de Volta de contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique de l’ensemble des rÃ©gions franÃ§aises.

Un portefeuille de 106 MWc au cÅ“ur des territoires franÃ§ais

Le portefeuille de 106 MWc affiche un niveau de maturitÃ© avancÃ© : plus de la moitiÃ© de la puissance est dÃ©jÃ en exploitation commerciale, le reste Ã©tant en construction avec des mises en service attendues dans lâ€™annÃ©e. Â« Construire et mettre en service lâ€™ensemble des actifs sÃ©curisÃ©s avec nos partenaires fonciers constitue une prioritÃ© absolue pour le Groupe. Nous nous sommes dotÃ©s de lâ€™organisation opÃ©rationnelle nÃ©cessaire et ce dÃ©ploiement est en bonne voie. Il sâ€™agit Ã©galement dâ€™une prioritÃ© financiÃ¨re majeure, qui permettra Ã notre division PV France de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une base de revenus long-terme stabilisÃ©e, sur laquelle nous pourrons construire sereinement le dÃ©ploiement de nos stratÃ©gies de diversification, notamment sur les grands projets en autoconsommation, activitÃ© sur laquelle des annonces importantes devraient intervenir prochainementÂ Â» prÃ©cise BenoÃ®t Duval, Directeur gÃ©nÃ©ral du Groupe Volta. Zencap AM, la confiance d’un partenaire de long terme renouvelÃ©e Zencap AM est un partenaire de confiance de longue date pour Volta, avec lequel le groupe a dÃ©jÃ collaborÃ© dans le cadre dâ€™un financement de 20 millions d’â‚¬ dÃ©diÃ© Ã son pÃ´le Ã©olien. Cette nouvelle opÃ©ration sur le photovoltaÃ¯que marque une Ã©tape supplÃ©mentaire dans une relation fondÃ©e sur une connaissance approfondie des actifs renouvelables et une vision partagÃ©e du dÃ©veloppement durable des territoires. Â« Ce financement vient renforcer notre capacitÃ© Ã dÃ©ployer nos programmes de toitures photovoltaÃ¯ques sur l’ensemble du territoire. Nous sommes heureux de renouveler notre confiance avec Zencap AM, partenaire qui connaÃ®t parfaitement nos actifs et notre modÃ¨le. La dynamique de financement du groupe est trÃ¨s solide, et nous abordons 2026 avec un programme ambitieux Â» souligne CÃ©dric Tillier, Directeur Administratif et Financier du Groupe Volta.

Objectif de 1 000 sites en production en France dâ€™ici fin 2027Â

Â«Â Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans la continuitÃ© du partenariat de long terme que nous avons nouÃ© avec Volta. Elle tÃ©moigne Ã la fois de la qualitÃ© du portefeuille dÃ©veloppÃ© par le groupe et de notre confiance dans sa stratÃ©gie de croissance sur le segment photovoltaÃ¯que.Â AM se tient ainsi pleinement engagÃ© au cÃ´tÃ© de Volta dans le dÃ©ploiement de projets crÃ©ateurs de valeur et contribuant durablement au dÃ©veloppement des territoires, et ainsi Ã la souverainetÃ© et la compÃ©titivitÃ© franÃ§aise Â» confirme Guillaume Boucher, directeur dâ€™investissements de Zencap AM. Ce financement sâ€™inscrit dans un cadre plus large de mobilisation de capitaux en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. Le financement apportÃ© par Zencap AM bÃ©nÃ©ficie du soutien de lâ€™Union europÃ©enne dans le cadre du programme InvestEU. Ce portefeuille de 500 sites vient sâ€™ajouter au parc existant de 300 centrales ainsi quâ€™Ã un pipeline entiÃ¨rement sÃ©curisÃ©, permettant ainsi au Groupe dâ€™atteindre son objectif de 1 000 sites en production en France dâ€™ici fin 2027.