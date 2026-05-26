Les compagnies pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res poursuivent timidement leurs ambitions dans les EnR, TotalEnergies en pointe

La production mondiale d’Ã©lectricitÃ© connaÃ®t un virage significatif vers les sources renouvelables, entraÃ®nant un dÃ©clin progressif de la dÃ©pendance aux combustibles fossiles. Les majors du pÃ©trole et du gaz suivent le mouvement avec une certaine retenue, voire une retenue certaineâ€¦Parmi les plus actives Ã dÃ©velopper les EnR, TotalEnergies fait parmi des bons Ã©lÃ¨ves loin devant les compagnies amÃ©ricainesÂ !

Au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, la production mondiale d’Ã©lectricitÃ© a augmentÃ© d’environ 30 %, et durant cette pÃ©riode, les Ã©nergies renouvelables ont presque doublÃ©. Les Ã©nergies renouvelables devraient reprÃ©senter plus de 40 % de la production d’Ã©lectricitÃ© mondiale d’ici 2030, marquant une avancÃ©e majeure dans les efforts mondiaux contre le changement climatique. Cependant, les entreprises pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res devraient rester prudentes quant aux investissements dans les Ã©nergies renouvelables, mÃªme si elles poursuivent leurs objectifs dans le domaine des Ã©nergies renouvelables, selon GlobalData.

La contribution des combustibles fossiles devrait diminuer de 62 % en 2020 Ã 50 % en 2030

Le rapport de renseignement stratÃ©gique de GlobalData, Â« Energies renouvelables dans le pÃ©trole et le gaz Â», rÃ©vÃ¨le que la production d’Ã©nergie renouvelable en 2020 Ã©tait de 7,4 PWh, et qu’elle devrait atteindre 16,1 PWh en 2030 Ã un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) sur 10 ans de 8,1 %. La contribution des combustibles fossiles devrait diminuer de 62 % en 2020 Ã 50 % en 2030. Â« La hausse du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables est influencÃ©e par des facteurs, notamment les efforts mondiaux de dÃ©carbonation et les prÃ©occupations croissantes concernant la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un contexte de gÃ©opolitique croissante. Le coÃ»t des Ã©quipements et de l’installation pour les projets solaires et Ã©oliennes a Ã©galement diminuÃ© grÃ¢ce aux amÃ©liorations des technologies sous-jacentes ainsi qu’aux Ã©conomies d’Ã©chelle, ce qui a conduit Ã des coÃ»ts plus faibles et nivelÃ©s des Ã©nergies renouvelables pour les consommateurs finaux Â» commente Ravindra Puranik, analyste pÃ©trole et gaz chez GlobalData. Les dirigeants de l’industrie pÃ©troliÃ¨re et gaziÃ¨re ont reflÃ©tÃ© cette tendance et diversifiÃ© leurs portefeuilles Ã©nergÃ©tiques pour inclure des projets d’Ã©nergies renouvelables.

TotalEnergies compte parmi les majors les plus actives

Des entreprises comme TotalEnergies comptent parmi les plus actives, avec le potentiel de devenir l’un des plus grands producteurs mondiaux d’Ã©nergie Ã©olienne d’ici la fin de la dÃ©cennie si leur ambitieux portefeuille de projets est concrÃ©tisÃ©. BP et Shell investissent Ã©galement dans la capacitÃ© d’Ã©nergie renouvelable. Bien que le rythme des investissements dans les renouvelables par les compagnies pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res se soit modÃ©rÃ© au cours de l’annÃ©e Ã©coulÃ©e – BP, par exemple, s’Ã©tant rÃ©cemment retirÃ© de son projet Beacon Wind au large de New York et Equinor ajustant ses objectifs en raison de difficultÃ©s financiÃ¨res – ces entreprises continuent de surpasser leurs homologues amÃ©ricaines. On peut y voir un effet Trump. Â« Les paysages politiques rÃ©gionaux et les rÃ©alitÃ©s financiÃ¨res entraÃ®nent des rÃ©sultats divergents pour les entreprises pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res investissant dans les renouvelables. Des rÃ©glementations et des incitations favorables en Europe et en Asie encouragent des flux de capitaux importants et le dÃ©veloppement de projets, tandis qu’aux Ã‰tats-Unis, les coÃ»ts Ã©levÃ©s, l’incertitude rÃ©glementaire et les processus d’obtention de licences difficiles ont entraÃ®nÃ© des retards, des pauses ou des annulations pour diverses initiatives renouvelables. MalgrÃ© ces obstacles, les principales compagnies pÃ©troliÃ¨res et gaziÃ¨res continuent de progresser avec des projets renouvelables phares lÃ oÃ¹ l’environnement est le plus favorable Â» conclut Ravindra Puranik.