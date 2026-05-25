Entretien avec Camille Bayle/Centrale photovoltaÃ¯que : quelles retombÃ©es pour les communes ?

Face au changement climatique et au besoin croissant de renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique des territoires, les collectivitÃ©s locales occupent une place centrale dans la transition Ã©nergÃ©tique. Parmi les leviers dont elles disposent, le dÃ©veloppement de projets photovoltaÃ¯ques apparait comme une solution Ã la fois durable, Ã©conomiquement pertinente et pleinement intÃ©grÃ©e aux projets de territoire. Mais quel rÃ´le une commune joue-t-elle concrÃ¨tement dans cette transition, et quels bÃ©nÃ©fices peut-elle tirer de lâ€™implantation dâ€™une centrale solaire ? DÃ©cryptage avec Camille Bayle, Directrice DÃ©veloppement France chez UrbasolarÂ !





PSÂ : Pourquoi les communes ont-elles un rÃ´le clÃ© Ã jouer dans la transition Ã©nergÃ©tique aujourdâ€™hui ?

Camille BayleÂ : Les collectivitÃ©s territoriales sont en premiÃ¨re ligne de la transition Ã©nergÃ©tique : Â ce sont elles qui mettent en Å“uvre les politiques publiques sur le terrain. Elles portent des enjeux majeurs dâ€™amÃ©nagement, de dÃ©veloppement durable, de maÃ®trise des ressources et dâ€™attractivitÃ© des territoires. Ã€ ce titre, elles jouent un rÃ´le dÃ©terminant dans lâ€™atteinte des objectifs nationaux et rÃ©gionaux fixÃ©s en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique. En sâ€™engageant dans un projet photovoltaÃ¯que, une commune devient productrice dâ€™une Ã©nergie locale, dÃ©carbonÃ©e et compÃ©titive. Elle contribue ainsi directement aux ambitions dÃ©finies par les principaux documents de planification, tels que le PCAET, qui vise Ã rÃ©duire les consommations Ã©nergÃ©tiques et les Ã©missions de gaz Ã effet de serre Ã lâ€™Ã©chelle intercommunale, le SCoT, qui encadre lâ€™amÃ©nagement durable du territoire, ou encore le SRADDET, qui fixe des trajectoires rÃ©gionales en matiÃ¨re de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables. Une centrale photovoltaÃ¯que implantÃ©e Ã proximitÃ© dâ€™une commune permet de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©, rÃ©duisant ainsi les pertes liÃ©es au transport de lâ€™Ã©nergie et renforÃ§ant la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique locale.

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Â«Â Un projet fÃ©dÃ©rateur et structurant, co-construit avec les acteurs du territoireÂ Â»

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PSÂ : Diriez-vous quâ€™une centrale photovoltaÃ¯que est un vecteur de dÃ©mocratieÂ ?

CBÂ : Pour une commune, une centrale photovoltaÃ¯que est donc un projet fÃ©dÃ©rateur et structurant, co-construit avec les acteurs du territoire, porteur de sens et visible pour les citoyens. Il valorise lâ€™engagement des Ã©lus en faveur dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique concrÃ¨te, locale et durable.

PSÂ : Quelles sont les principales retombÃ©es Ã©conomiques dâ€™une centrale solaire pour une commune ?

CBÂ : Un projet photovoltaÃ¯que gÃ©nÃ¨re des retombÃ©es Ã©conomiques durables et sâ€™inscrit dans le temps long, avec une durÃ©e dâ€™exploitation dâ€™environ 30 ans.

DÃ¨s les premiÃ¨res phases de dÃ©veloppement et de construction, il mobilise un tissu dâ€™entreprises locales et rÃ©gionales : bureaux dâ€™Ã©tudes environnementales, gÃ©omÃ¨tres, notaires, experts agricoles, entreprises de terrassement, de voirie, de clÃ´ture ou encore acteurs de lâ€™entretien des espaces naturels. Cette activitÃ© non dÃ©localisable constitue un apport Ã©conomique direct pour le territoire.

Lorsquâ€™une commune met Ã disposition son foncier, elle perÃ§oit un loyer, sans aucun investissement de sa part. Mais mÃªme lorsquâ€™elle nâ€™est pas propriÃ©taire du terrain, lâ€™implantation dâ€™une centrale solaire gÃ©nÃ¨re diffÃ©rentes recettes fiscales : taxe dâ€™amÃ©nagement Ã la mise en service, taxe fonciÃ¨re et IFER versÃ©es chaque annÃ©e jusquâ€™Ã la fin de lâ€™exploitation.

PSÂ : Une manne financiÃ¨re apprÃ©ciable en ces temps de rigueur budgÃ©taireÂ ?

CBÂ : Ces recettes prÃ©sentent un intÃ©rÃªt majeur pour les communes dans un contexte de forte pression sur les budgets locaux. Elles sont sÃ©curisÃ©es contractuellement, prÃ©visibles et perÃ§ues sans risque financier pour la collectivitÃ©. Surtout, elles sâ€™inscrivent dans la durÃ©e : une centrale photovoltaÃ¯que gÃ©nÃ¨re des ressources annuelles sur toute la durÃ©e dâ€™exploitation offrant une visibilitÃ© budgÃ©taire rare sur prÃ¨s de trente ans. Ces ressources complÃ©mentaires peuvent Ãªtre rÃ©investies localement dans des projets dâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral au bÃ©nÃ©fice direct des habitants. Au-delÃ des revenus, la centrale peut aussi permettre de revaloriser un terrain inutilisÃ© ou dÃ©gradÃ©, comme une ancienne dÃ©charge, en lui redonnant une vÃ©ritable valeur dâ€™usage.

Â«Â SÃ©quence ERC : Ã©viter, rÃ©duire et, le cas Ã©chÃ©ant, compenser les impacts sur la biodiversitÃ©Â Â»Â

PSÂ : En quoi ces projets sont-ils aussi des leviers environnementaux pour les territoires ?

CBÂ : Chaque centrale solaire dÃ©veloppÃ©e rÃ©pond Ã une exigence forte dâ€™exemplaritÃ© environnementale. Avant tout projet, une Ã©tude dâ€™impact environnemental est rÃ©alisÃ©e par un bureau dâ€™Ã©tudes indÃ©pendant afin dâ€™identifier les enjeux Ã©cologiques du site. Elle permet de mettre en Å“uvre, sur toute la durÃ©e du projet, des mesures relevant de la sÃ©quence ERC : Ã©viter, rÃ©duire et, le cas Ã©chÃ©ant, compenser les impacts sur la biodiversitÃ©. La prioritÃ© est donnÃ©e Ã lâ€™Ã©vitement et Ã la rÃ©duction des impacts par une implantation adaptÃ©e et un calendrier de travaux respectant les pÃ©riodes de reproduction ou de nidification des espÃ¨ces. De nombreux amÃ©nagements favorables Ã la biodiversitÃ© sont installÃ©s : plantation de fleurs sauvages pour les pollinisateurs, haies et corridors Ã©cologiques pour faciliter les dÃ©placements de la faune, habitats spÃ©cifiques pour les reptiles, infrastructures de nidification pour les oiseaux ou encore crÃ©ation de zones humides lorsque cela est pertinent.

Les mesures de compensation peuvent Ã©galement constituer une opportunitÃ© pour les communes. Dans certains cas, elles sâ€™appuient sur du foncier communal, restaurÃ© et valorisÃ© Ã©cologiquement. Ces espaces compensatoires demeurent la propriÃ©tÃ© de la collectivitÃ© et enrichissent durablement son patrimoine naturel, sans coÃ»t supplÃ©mentaire pour elle.

PSÂ : Et il en est de mÃªme pour lâ€™ensemble de vos projetsÂ ?

CBÂ : Aujourdâ€™hui, 100â€¯% des centrales photovoltaÃ¯ques au sol dÃ©veloppÃ©es par Urbasolar intÃ¨grent au moins une de ces mesures favorables Ã la biodiversitÃ©, contribuant Ã donner une seconde vie Ã©cologique Ã des terrains parfois dÃ©gradÃ©s ou artificialisÃ©s. Cet engagement ne sâ€™arrÃªte pas Ã la mise en service de la centrale. Tout au long de la phase dâ€™exploitation, nous assurons un suivi Ã©cologique annuel des parcs solaires. Ces suivis permettent dâ€™Ã©valuer lâ€™efficacitÃ© des amÃ©nagements, dâ€™ajuster les pratiques si nÃ©cessaire et dâ€™inscrire les centrales solaires dans une dynamique dâ€™amÃ©lioration Ã©cologique continue. Elles deviennent ainsi de vÃ©ritables supports de prÃ©servation et parfois mÃªme de reconquÃªte, de la biodiversitÃ© locale, en cohÃ©rence avec les enjeux environnementaux et fonciers des territoires.

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PSÂ : En conclusionÂ ?Â

CBÂ : Auâ€‘delÃ de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, une centrale photovoltaÃ¯que reprÃ©sente donc pour les communes un projet de territoire Ã part entiÃ¨re : crÃ©ateur de valeur Ã©conomique locale, gÃ©nÃ©rateur de recettes durables et porteur de bÃ©nÃ©fices environnementaux concrets. Dans un contexte de transition climatique et de contraintes budgÃ©taires croissantes, elle constitue un levier supplÃ©mentaire pour agir localement, avec pragmatisme et ambition.