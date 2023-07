Volkswagen France et ENGIE Green inaugurent la centrale PV en ombrières au siège social de VGF à Villers-Cotterêts (Aisne)

Jeudi 29 juin dernier, le Sous-Préfet de Soissons Joël Dubreuil, le Président de la région Hauts de France Xavier Bertrand, le Président du Conseil Départemental de l’Aisne Nicolas Fricoteaux, Alexandre de Montesquiou, Président de la Communauté de Communes de Retz-en-Valois et Franck Briffaut, Maire de Villers-Cotterêts ont inauguré, en présence de Xavier Chardon, Président du directoire de Volkswagen Group France (VGF) et William Arkwright, Directeur général d’ENGIE Green, la centrale photovoltaïque en ombrières de VGF au siège social de Villers-Cotterêts.

La centrale en ombrières photovoltaïques du site Volkswagen Group France de Villers-Cotterêts a été construite en 2 tranches successives de 10 MW dont la dernière a été mise en service en avril dernier. Elle valorise un espace bitumé de 15 hectares tout en abritant 6 500 véhicules des aléas climatiques. Les 50 000 panneaux photovoltaïques représentent une puissance installée de 20 MWc et leur production couvre l'équivalent de la consommation électrique domestique annuelle d'environ 9 000 habitants. Cette centrale permettra d'éviter l'émission de près de 5 000 tonnes de CO2éq marginales par an1 . ENGIE Green finance le projet en totalité et exploitera les installations pendant 32 années.

Lauréat des appels d’offre lancés par le Ministère de la transition écologique en 2020 et 2021, le projet a associé également les habitants du territoire via 2 campagnes de financement participatif qui ont permis de réunir près de 3 millions d’euros auprès de 342 investisseurs originaires à 60% des Hauts de France. La centrale en ombrières de VGF est la 13ème installation de ce type développée et construite par ENGIE Green en France, soit au total 200 hectares de parking valorisés en sites de production d’électricité verte.

Pour Xavier Chardon, Président du directoire de Volkswagen Group France : « La couverture de notre parc en ombrières solaires s’inscrit totalement dans la stratégie GotoZero du Groupe Volkswagen de réduction de son empreinte carbone. Avec le 5ème plus grand parc privé de France, nous offrons une énergie décarbonée à une ville de près de 10 000 habitants et nous en sommes très fiers. ». Pour William Arkwright, Directeur général d’ENGIE Green : « Nous sommes très fiers d’avoir été choisi par Volkswagen pour l’accompagner dans sa transition énergétique. Cette centrale solaire ajoute à son site emblématique de Villers-Cotterêts une activité de production d’énergie verte bénéficiant à tout un territoire. La région Hauts de France grâce à son tissu industriel et ses plateformes logistiques dispose de nombreux atouts pour développer l’énergie solaire et ce projet en est une belle illustration”