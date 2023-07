Helexia finalise une opÃ©ration de financement en dette senior paneuropÃ©en de long terme pour soutenir sa croissance rapide

Helexia, filiale de Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588) et acteur international de la transition énergétique, annonce une étape clé dans son développement en clôturant la première tranche d’un financement paneuropéen, pour un montant de 90 millions d’euros.

Pionnier de la transition énergétique depuis 2010, Helexia propose des solutions intégrées et personnalisées bénéfiques à la fois pour ses clients et pour l’environnement. Suite à l’acquisition par Voltalia en septembre 2019, Helexia a multiplié par trois sa capacité installée et par plus de huit son portefeuille de contrats photovoltaïques à long terme.

Aujourd’hui, Helexia confirme la force de son modèle économique en structurant un montage de dette innovant :

L’opération repose sur un portefeuille de 350 projets photovoltaïques en toiture et ombrières de parking en opération, situés dans quatre pays européens.

Helexia aura la possibilité d’ajouter de nouveaux projets au périmètre de financement au fur et à mesure de leur mise en service. Cela lui permettra de financer sa croissance en France, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Espagne, en Pologne, en Hongrie et en Roumanie, et de soutenir la compétitivité de ses offres commerciales auprès de ses clients.

Les actifs faisant l’objet de ce financement reposent sur un ensemble diversifié de schémas contractuels et de risques de contreparties, avec notamment des contrats de vente d’électricité auprès de contreparties publiques, des schémas d’autoconsommation avec ou sans injection du surplus de production sur le réseau et des contrats de performance énergétique.

Cette opération témoigne de la capacité des équipes d’Helexia à favoriser l’innovation dans le but d’accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Ce financement a été conclu avec La Banque Postale et BPI France, renforçant ainsi la relation historique de long terme avec ces deux partenaires. ”Ce financement constitue une base solide pour la croissance future d’Helexia en Europe.” conclut Benjamin Simonis, Directeur Général du groupe Helexia.