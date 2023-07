CARBON avance sur son projet de giga-usine grÃ¢ce aux soutiens financiers de CMA CGM et de la RÃ©gion Sud

À la suite de la visite du Président de la République Emmanuel Macron à Marseille, la société industrielle CARBON annonce des soutiens financiers de CMA CGM et de la Région Sud qui permettent au projet de continuer à avancer à bon rythme.

La société CMA CGM, acteur mondial des solutions maritimes basé à Marseille, a annoncé le 28 juin dernier, à l’occasion du déplacement du Président de la République à Marseille, qu’elle investira dans la société CARBON à travers son Fonds Energie. Créé en septembre 2022 par Rodolphe Saadé, le Fonds Énergies, doté d’un budget de 1,5 milliard d’euros sur 5 ans, investit pour soutenir le développement et la production d’énergies renouvelables, accélérer la décarbonation des outils industriels dans toutes les activités du Groupe, et soutenir des projets innovants et des solutions de mobilité à faible émission. Par ailleurs, lors de son assemblée plénière du 23 juin dernier, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur a également annoncé un soutien de 15M€ pour le projet de giga-usine de produits photovoltaïques porté par CARBON et débloqué une 1e enveloppe de subvention. Le projet s’inscrit en effet pleinement dans les ambitions régionales en matière de transition énergétique et d’attractivité économique.

Pierre-Emmanuel Martin, Président de CARBON confie : « L’annonce de CMA CGM témoigne de son implication pour la décarbonation et la transition écologique. Nous sommes ravis de pouvoir engager un partenariat long terme avec cette société internationale pour laquelle l’implantation territoriale a, comme pour nous, un sens tout particulier. Nous remercions Rodolphe Saadé et ses équipes pour leur confiance.

Par ailleurs, avec l’annonce d’une 1ère subvention publique, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur concrétise ses engagements pour un projet qui aura un impact très positif sur le territoire. Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des élus et des services de la Région pour leur travail et leur action, en premier lieu le Président Renaud Muselier. »

Pour mémoire, la giga-usine de CARBON à Fos-sur-Mer aura une capacité de production annuelle de 5 GW de cellules photovoltaïques et 3,5 GW de modules à destination des marchés français, européen et méditerranéen.

Elle sera implantée sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, en Région Sud. Bénéficiant de connexions multimodales, le site est situé au sein du Grand Port Maritime de Marseille. D’une surface d’environ 62 hectares, il comportera environ 35 hectares de bâtiments industriels.

La mise en service est prévue fin 2025 avec une montée en puissance graduelle en 2026.

Au-delà de la phase de chantier, le projet créera plus de 3000 emplois directs et durables sur le territoire.

Par ailleurs, comme annoncé, la Commission nationale du débat public (CNDP) a été saisie dès avril par CARBON. Celle-ci a statué sur l’organisation d’une concertation préalable et a désigné deux garants, Vincent Delcroix et Philippe Quevremont. Ils seront chargés de veiller au bon déroulé de ce processus qui devrait intervenir dans les prochains mois.

Encadré

VERBATIM

La visite du président de la République à Marseille a également été marquée par plusieurs références à CARBON et à son projet de giga-usine intégrée.

Emmanuel Macron, président de la République française :

• Au Mucem, le 27 juin 2023 :

« Nous avons deux grands projets que nous voulons développer pour reproduire des panneaux solaires en France. L’un d’entre eux avec CARBON doit se développer dans la région. (…) Je souhaite qu’on puisse accélérer dans la production du solaire et la réindustrialisation qui pourra se faire ici autour du port et dans l’enceinte industrielle. »

• Au Port de Marseille Fos, le 28 juin 2023 :

« Ici [dans le Grand Port Maritime de Marseille], on doit produire davantage, produire plus de solaire et d’éolien, et produire la filière industrielle amont, notamment avec CARBON. »

Christophe Castaner, Président du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille, au Port de Marseille Fos, le 28 juin 2023 :

« Ce sera la plus grande unité de production de panneaux photovoltaïques, de la brique jusqu’au panneau, avec CARBON qui naît en ce moment même sur notre territoire. »