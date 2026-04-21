Volatilité économique et instabilité énergétique : Enercoop lance une offre pour les professionnels à prix fixe sur 2 ans

Enercoop, coopérative d’électricité 100% renouvelable et citoyenne, annonce le lancement d’une nouvelle offre à prix fixe sur 2 ans, spécialement conçue pour les professionnels. Afin de les accompagner dans la maîtrise de leur facture énergétique, cette offre permet à ceux désireux de s’approvisionner en énergie renouvelable, de lisser les risques liés aux fluctuations des prix de l’énergie et de sécuriser un approvisionnement sur 24 mois. Une électricité renouvelable pensée pour les professionnels !

Cette offre Enercoop d’électricité 100 % renouvelable, locale et citoyenne garantit aux souscripteurs un tarif fixe sur 24 mois, de fait plus avantageux qu’une autre offre professionnelle non engageante d’Enercoop. Ainsi, le client s’engage à consommer pendant toute la durée du contrat et Enercoop s’engage à maintenir le prix au même niveau sur cette période.

Sortir d’une dépendance aux fluctuations des prix de l’énergie

Cette offre, avec un modèle HP/HC 2 saisons (Heures pleines/Heures creuses), s’adresse aux consommateurs n’ayant peu ou pas de chauffage électrique ou bien une forte consommation estivale, tels que les clients tertiaires sans chauffage électrique mais potentiellement équipés en climatisation, les agriculteurs, les petites et moyennes industries, ou encore les clients liés au tourisme. Elle est identique dans sa construction tarifaire à l’offre actuelle, les postes sont les mêmes et les horaires sont identiques à ceux d’Enedis qui sont propres à chaque client, avec des heures creuses la nuit et des heures pleines la journée en fonction des saisons (été – hiver). L’offre prix fixe 2 ans permet aux professionnels d’avoir une vue d’ensemble sur leur budget d’électricité et une facilité dans la vérification de leur facturation pour mieux anticiper leurs dépenses énergétiques. Ils sortiront alors d’une dépendance aux fluctuations des prix de l’énergie.

Des options tarifaires qui s’adaptent aux besoins de chacun

Cette nouvelle offre s’adresse :

aux professionnels avec un profil C5 multi-sites disposant d’au moins 3 sites avec une puissance inférieure à 36 kilovoltampère (kVA) et un volume de consommation supérieure à 100 mégawattheure (MWh),

aux professionnels disposant d’un ou plusieurs sites avec une puissance supérieure à 36 kVA et équipés d’un compteur C4,

aux professionnels disposant d’un ou plusieurs sites à alimenter en haute tension et équipés d’un compteur C2.

Pour Julien Courtel, chargé du discours énergie & fourniture chez Enercoop : “Développer des offres qui répondent concrètement aux besoins de professionnels et s’adaptent au rythme de leur activité est un objectif fondamental pour Enercoop, et plus particulièrement avec les crises que connaissent actuellement les entreprises. Ainsi, notre offre à prix fixe 2 ans s’adresse à ceux qui souhaitent s’alimenter avec une électricité renouvelable, locale et citoyenne, tout en bénéficiant d’un tarif stable pour maîtriser leur facture énergétique.” Pendant les 2 ans du contrat, Enercoop garantit un prix fixe sur la capacité – liée au marché des capacités – ainsi que sur les certificats d’économie d’énergie (CEE). Cependant, certaines composantes du prix ne sont pas contrôlées par la coopérative et peuvent être amenées à évoluer via des directives gouvernementales, et donc être répercutées sur la facture, telles que les taxes liées à l’électricité (Accise, TICFE), le tarif d’utilisation du réseau (Turpe), et la TVA pour les clients concernés.