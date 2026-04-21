DRIVECO signe un partenariat dâ€™envergure avec Brico DÃ©pÃ´t et Castorama pour installer plus de 70 stations de recharge

Le constat est simpleÂ : pendant leurs repÃ©rages ou leurs achats dans un magasin de bricolage, les vÃ©hicules des clients, particuliers comme professionnels du bÃ¢timent, restent immobilisÃ©s. Un temps dâ€™arrÃªt qui pourra dÃ©sormais Ãªtre valorisÃ© : DRIVECO annonce la signature dâ€™un partenariat majeur avec les enseignes Brico DÃ©pÃ´t et Castorama en France.

DÃ¨s cette annÃ©e et tout au long de lâ€™annÃ©e 2027, plus de 70 stations de recharge seront dÃ©ployÃ©es sur les parkings de ces magasins, Ã travers lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais. CouplÃ©es Ã des ombriÃ¨res solaires, câ€™est de lâ€™Ã©nergie propre qui fera circuler les vÃ©hicules des clients.

Quand les achats de bricolage deviennent une opportunitÃ© pour recharger sa voiture

Trois ans aprÃ¨s la signature dâ€™un partenariat avec Carrefour pour lâ€™installation de prÃ¨s de 400 stations sur les parkings des Carrefour Market, DRIVECO accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de la recharge rapide en sâ€™associant avec Brico DÃ©pÃ´t et Castorama. Ce partenariat permet dâ€™intÃ©grer la recharge au cÅ“ur de lieux frÃ©quentÃ©s quotidiennement, tant par les particuliers que par les professionnels du bÃ¢timent, et de renforcer un maillage de proximitÃ© au plus prÃ¨s de leurs usages et de leurs chantiers. Plus de 70 stations seront installÃ©es sur les parkings des enseignes Brico DÃ©pÃ´t dans les prochains mois, reprÃ©sentant plus de 500 points de charge accessibles. Ce dÃ©ploiement vient complÃ©ter un rÃ©seau dÃ©jÃ composÃ© de plus de 360 stations entiÃ¨rement opÃ©rÃ©es par DRIVECO, qui en comptera 110 supplÃ©mentaires dâ€™ici Ã fin 2026. Parmi les sites Brico DÃ©pÃ´t prochainement dÃ©ployÃ©s figurent notamment Nantes Saint-Herblain, Bordeaux Artigues et Montpellier Lattes. En parallÃ¨le, DRIVECO dÃ©ploiera Ã©galement des stations sur les parkings des magasins Castorama, avec de premiÃ¨res implantations Ã VÃ©lizy-Villacoublay, Nantes La Beaujoire, Caen HÃ©rouville et Vannes, avant un dÃ©ploiement plus large. Ces stations seront disponibles sur lâ€™application mobile DRIVECO (et ainsi compatibles avec la fonctionnalitÃ© Autocharge), et Ã©galement via toutes les applications de mobilitÃ© les plus frÃ©quemment utilisÃ©es pour rechercher une station de recharge (Chargemap, Bump, TotalEnergies, Octopus Electroverse, DKV, etc.), garantissant une expÃ©rience utilisateur toujours plus fluide et simplifiÃ©e.

Une recharge adaptÃ©e aux rythmes et aux usages de chacun

Que lâ€™on vienne acheter une simple vis ou prÃ©parer la rÃ©novation complÃ¨te dâ€™une piÃ¨ce, le temps passÃ© en magasin varie et la recharge sâ€™y adapte. Câ€™est pourquoi DRIVECO proposera deux types de bornesÂ de recharge :

Recharge standard (22 kW) : idÃ©ale pour une visite prolongÃ©e en magasin, le temps de prÃ©parer un projet ou dâ€™effectuer plusieurs achats.



Recharge ultra-rapide (jusquâ€™Ã 300 kW) : parfaite pour un passage express ou une courte pause, avec la possibilitÃ© de passer de 10% Ã 80% de batterie en environ 20 minutes.

Ce partenariat illustre la volontÃ© de DRIVECO de proposer une recharge accessible, pratique et intÃ©grÃ©e aux usages quotidiens, en particulier pour les professionnels du bÃ¢timent, les dÃ©placements structurent lâ€™activitÃ©.