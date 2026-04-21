MIX.E avec PRODURABLE le 23 avril 2026 : les dÃ©cideurs de la transition Ã©nergÃ©tique se donnent rendez-vous Ã  Lyon

Dans un contexte de bascule stratÃ©gique â€“ PPE 3 fixant le cap jusqu’en 2035, SNBC 3 imposant -5% d’Ã©missions par an d’ici 2030 â€“, Ã©lectrification industrielle, la 5áµ‰ Ã©dition de MIX.E avec PRODURABLE s’impose comme le rendez-vous incontournable des dÃ©cideurs de la transition bas carbone. Le moment des dÃ©cisions d’investissementÂ !

Le 23 avril prochain Ã la CitÃ© Internationale de Lyon, 3 000 professionnels, 80 exposants et 150 intervenants se retrouveront pour transformer les ambitions climatiques en dÃ©cisions d’investissement concrÃ¨tes. Au programme : dÃ©bats stratÃ©giques, dÃ©monstrations de solutions et hackathon territorial.

Le solaire au programme des dÃ©bats stratÃ©giques de cette 5áµ‰ Ã©dition

Le solaire, colonne vertÃ©brale du systÃ¨me de demain ?

Ouverture de la journÃ©e avec Daniel Lincot (Directeur de recherche Ã©mÃ©rite CNRS, Fondateur SoyPV) et Daniel Mugnier (PrÃ©sident TCP PVPS, Agence Internationale de l’Ã‰nergie). La question posÃ©e dÃ©passe le panneau sur toit : comment intÃ©grer le solaire Ã l’Ã©chelle d’un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique entier ?

Hackathon : les territoires ruraux, laboratoires d’innovation

60 participants (Ã©tudiants et professionnels) travailleront collectivement Ã renforcer la capacitÃ© d’action des territoires ruraux dans la transition Ã©nergÃ©tique.

Lancement en prÃ©sence de :

â€¢ Isabelle Patrier (Directrice France, TotalEnergies)

â€¢ Thomas Voisin (Directeur, InVivo AgÂ° Solutions)

30 dÃ©mos solutions en continu

Tout au long de la journÃ©e, l’Agora accueillera des dÃ©monstrations de solutions opÃ©rationnelles (format 15 min) sur :

â€¢ Pilotage de la trajectoire climat et adaptation

â€¢ Optimisation des stratÃ©gies et accÃ¨s aux marchÃ©s

â€¢ DÃ©carbonation de la chaleur et valorisation de chaleur fatale

â€¢ Autoconsommation collective et nouveaux modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques

â€¢ Stockage et Ã©lectrification des usages

â€¢ MobilitÃ© Ã©lectrique et infrastructures de recharge

â€¢ Financement et monitoring des Ã©missions

â€¢ Industrialisation des projets et transformation des filiÃ¨res

Temps fort : Jean-Marc Jancovici en clÃ´ture

La journÃ©e se terminera par une confÃ©rence d’exception : Â« DÃ©carbonation et adaptation : deux objectifs pour repenser vos modÃ¨les d’affaires ! Â» avec Jean-Marc Jancovici (fondateur Carbone 4, prÃ©sident The Shift Project, membre du Haut Conseil pour le Climat), Christophe Voisin (Directeur DÃ©veloppement Durable, Renault Trucks) et Juliette Sicot-Crevet (Directrice RSE, Groupe SEB).

Une conclusion qui invite Ã transformer les ambitions en actions concrÃ¨tes et Ã repenser les modÃ¨les Ã©conomiques face au double dÃ©fi climatique.

EncadrÃ©

Informations pratiques

Date : 23 avril 2026 Lieu : CitÃ© Internationale de Lyon Public : 3 000 professionnels attendus Format : ConfÃ©rences + Expo + DÃ©mos + Hackathon