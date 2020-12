Vol-V ER devient Vensolair

Acteur et expert historique de l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, Vol-V ER (Vol-V Électricité Renouvelable) a rejoint en décembre 2019 CNR, Compagnie nationale du Rhône, et profite de cet élan pour changer de nom et devenir Vensolair. Pour une nouvelle dynamique !

Adossée au premier producteur d’électricité 100 % renouvelable, Vensolair va intensifier le développement de projets éoliens et solaires pour contribuer à la mise en œuvre de la transition énergétique via l’ensemble de ses compétences : recherche de terrains, concertation, obtention des autorisations, financement, construction, valorisation de l’énergie produite, suivi du parc et de sa mise en service jusqu’au démantèlement final. Complémentaires et alignées sur les valeurs, Vensolair et CNR partagent à présent les mêmes objectifs pour accélérer le développement des nouvelles énergies au cœur des territoires.

Vensolair : des projets avec et pour les territoires

« Nous sommes en mesure de délivrer un maximum de valeur ajoutée lors de la conception des centrales grâce à notre agilité et notre créativité. Des valeurs fortes unissent l’équipe à taille humaine de Vensolair. Nous sommes, avant toutes choses, pragmatiques et engagés dans une approche de partenariat avec les territoires. Nous recherchons un partage équitable des richesses avec les parties prenantes des projets. Cela fait la différence pour nos interlocuteurs territoriaux. Nous puisons cette inspiration dans les convictions de Vensolair

et dans l’ADN de la CNR : l’actionnariat public-privé. L’écoute et le dialogue sont au cœur du développement de nos projets, nous sommes capables d’adapter les installations aux contraintes locales…», explique Julien Suillerot, directeur général de Vensolair. « Garantir l’ensemble de la chaîne de valeur est primordial et donne de la visibilité à nos partenaires. Grâce à Vensolair, présente à Montpellier, Rennes et Rouen, nous renforçons notre présence sur l’ensemble du territoire français. Quand on est proche, on écoute mieux, on comprend mieux, on réagit plus vite. Les projets, c’est sur le terrain qu’ils avancent. Les femmes et les hommes de Vensolair, par leur qualité et leur proximité, font notre richesse », précise Cécile Magherini, présidente de Vensolair et directrice des Nouvelles Énergies de CNR.

Un mot d’ordre : Ensemble, passons à l’action !

« C’est par les actes que nous pourrons faire avancer les choses », prône comme mot d’ordre Vensolair. Participer à la transition énergétique si essentielle à un nouvel équilibre, c’est expliquer, comprendre, écouter et faire. « Nous sommes des acteurs de la transition énergétique, des énergies vertes et renouvelables. C’est sur le terrain que nous comptons faire avancer cette transition énergétique, avec de nouveaux projets et en valorisant au mieux le potentiel des territoires.

Et il est important de le faire ” Ensemble “, car un projet se construit avec les élus, les riverains, les associations. Rien n’est possible sans l’écoute et la co-construction, la proximité, le travail précis sur le terrain », assure Cécile Magherini. L’entreprise compte ainsi se déployer avec énergie, audace, à l’écoute des sensibilités, et mettre chaque jour son expertise au service de l’émergence de projets, avec les territoires. En partageant avec CNR une vision sur le long terme, tournée vers la sobriété et le développement des énergies renouvelables et locales.

Vensolair + CNR : un modèle qui mise sur l’équilibre

« Le marché des énergies renouvelables est en train de se transformer et de se concentrer. Rester compétitif est une nécessité pour poursuivre notre croissance.

Se rapprocher de CNR faisait sens pour mettre en commun nos compétences et partager de mêmes ambitions, mais cela nous permet aussi de faire face à la concurrence, de pouvoir nous appuyer sur un groupe solide. C’était le bon moment. Vensolair envisage de contribuer à la vision CNR 2030 (+ 3000 MW d’ENR) en mettant en service 500 MW de solaire et d’éolien sur 10 ans », explique Julien Suillerot. En conservant les mêmes équipes, un volume important de projets déjà engagés mais aussi l’état d’esprit Vol-V ER, Vensolair mise sur sa capacité à agir, réagir et décider rapidement pour faire avancer les projets. Ensemble, les deux acteurs sont ainsi en mesure d’accompagner les équipes dans leur développement et surtout de les faire grandir au service d’une mission commune : accélérer la transition énergétique des territoires.

CNR, une assise technique et financière solide

Acteur historique de l’exploitation de centrales hydroélectriques et depuis 15 ans de la production d’électricité éolienne et solaire photovoltaïque, CNR apporte à Vensolair une vision sur le long terme, une forte capacité d’investissement, une connaissance fine du marché de l’électricité, mais aussi l’assise technique d’un énergéticien et une logique d’optimisation de l’exploitation sur l’ensemble des centrales Vensolair. « Dans une activité comme la nôtre où les investissements sont très lourds, il est important d’avoir un actionnaire qui puisse suivre financièrement et assurer la construction et l’exploitation des centrales sur le long terme. Nous sommes propriétaires de nos centrales, et cela change tout », assure Julien Suillerot. « Nous pouvons répondre présents de A à Z sur le projet. Nous mettons un point d’honneur à respecter nos engagements sur le long terme et c’est une vraie différence pour les territoires. »

Encadré

Les projets solaires à venir

Les projets photovoltaïques de Vensolair sont des projets en toiture, sur bâtiments et ombrières avec des tailles minimales de 100 kWc (kilowatt-crête), sur des surfaces minimales de 1000 m². Vensolair propose à des propriétaires fonciers, entreprises, agriculteurs, etc. de mobiliser une partie de leur terrain pour y déployer un bâtiment servant à leur activité et produisant dans le même temps de l’énergie, donc un loyer financier. Si aujourd’hui la majeure partie des projets sont privés, Vensolair tend à développer son activité auprès des collectivités publiques, poursuivant l’ambition territoriale portée par toute l’entreprise et CNR.

Les projets en perspectives :

SSER dans le Gard.

Objectif : 250 kWc (fin 2020 / début 2021).

Avec la construction d’un bâtiment neuf de 2 000 m² pour un centre équestre sur carrière couverte.

SCAM dans l’Hérault.

Objectif : 500 kWc (fin 2020 / début 2021).

Avec la construction de 2 bâtiments agricoles de 2 000 m² chacun, l’un pour le stockage de matériel, l’autre pour de la stabulation (bovins, ovins).

SLAR4 dans le Lot-et-Garonne.

Objectif 1 MWc (fin 2020 / début 2021).

Avec la construction de 3 bâtiments agricoles de 2 000 m² chacun, pour le stockage de matériel, de fourrage et pour la stabulation bovine.