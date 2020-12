Bisol : obtention du bilan carbone Certisolis pour CRE4

Bisol Group a de nouveau reçu le certificat bilan carbone de CERTISOLIS pour les modules PV Bisol Premium. Après avoir reçu le certificat CRE 3, Bisol a été validé avec un certificat CRE 4, qui couvre également les émissions de carbone du cycle de vie des produits. Les modules PV Bisol peuvent désormais être spécifiés pour les appels d’offres CRE 4 en France, qui donne également le feu vert aux projets à faible bilan carbone.

Engagement vert

Le certificat est une validation de l’engagement de longue date de Bisol envers la durabilité de l’environnement. Les centrales solaires propres de Bisol produisent jusqu’à 20 fois la quantité d’électricité que la production Bisol utilise pour la fabrication des panneaux solaires. De plus, la production est située dans l’Union Européenne, qui est une autre contribution importante aux efforts environnementaux de Bisol en raison des normes locales élevées. «Bisol Team est très fière de vous informer que les modules BISOL Premium portent désormais officiellement le certificat CRE 4. Concevoir et produire nos modules avec soin pour l’environnement, la passion pour la technologie solaire et les critères de qualité les plus rigoureux de l’Union européenne porte certainement ses fruits » souligne le communiqué du Groupe.