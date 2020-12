Nouveaux onduleurs solaires PV KACO pour applications commerciales et industrielles avec un TRI plus rapide

KACO new energy enrichit sa gamme de nouveaux onduleurs solaires photovoltaïques avec des transistors de puissance en carbure de silicium innovants. Les nouveaux onduleurs créent une multitude d’opportunités pour les clients commerciaux et industriels d’augmenter la rentabilité des systèmes PV. La puissance correspondante des onduleurs est de 105 kilowatts dans la version internationale et de 125 kilowatts pour le marché nord-américain.

Onduleur solaire photovoltaïque blueplanet 105 TL3

KACO new energy lance un nouvel onduleur solaire photovoltaïque, le blueplanet 105 TL3, d’une puissance de 105 kilowatts. La tension secteur de 400 volts permet de connecter le blueplanet 105 TL3 à un transformateur existant sans frais supplémentaires. La version 480 volts d’une puissance de 125 kilowatts suit le même principe pour le marché nord-américain. Les deux onduleurs sont ainsi conçus pour augmenter la rentabilité des systèmes PV commerciaux et industriels. «Les transistors de puissance du blueplanet 105 TL3 sont en carbure de silicium, qui se caractérise par une capacité de charge thermique élevée. Par rapport à son prédécesseur blueplanet 92.0 TL3, le blueplanet 105 TL3 a presque 15 pour cent de puissance en plus. Néanmoins, nous avons réussi à garder les dimensions mécaniques de l’appareil identiques à celles de son prédécesseur. Nous répondons spécifiquement aux souhaits des clients pour réduire l’investissement initial », explique Kurt Desimpelaere, CSO de KACO new energy.

Facilité d’entretien

Les coûts élevés habituels pour la protection du réseau et des installations peuvent également être supprimés : les interrupteurs de section nécessaires sont intégrés dans le blueplanet 105 TL3 et peuvent être activés directement par l’unité de commande. L’onduleur permet un surdimensionnement de sa puissance CA de 1,5 fois; une particularité qu’il doit également aux transistors de puissance en carbure de silicium résistant à la chaleur. Pour se protéger contre les surtensions, le blueplanet 105 TL3 dispose de parafoudres de type 1 + 2 côté DC; les parafoudres côté AC ainsi que les interfaces RS485 et Ethernet peuvent être équipés facilement ultérieurement. Pour l’entretien de l’onduleur, un tournevis suffit. La mise en service et les mises à jour peuvent même être effectuées à distance.

Combineurs DC pour plus de flexibilité

Parallèlement aux nouveaux onduleurs, KACO new energy a modernisé sa gamme de combineurs DC. Associés aux onduleurs, les collecteurs string assurent une grande flexibilité pour les systèmes PV commerciaux et industriels. Les onduleurs sont installés dans un emplacement central, tandis que les combineurs DC sont montés à proximité des modules PV. Ce concept de «Central Virtuel» évite les lignes CA sur les toits et – si nécessaire – les exigences de sécurité pour les défauts d’arc et l’arrêt rapide peuvent être mises en œuvre de manière très pratique dans le combineur CC.