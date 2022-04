Voici les finalistes dâ€™Intersolar AWARD 2022 !

Qu’il s’agisse de technologie de module, d’onduleur ou de technologie des systèmes, cette année, le secteur solaire est placé sous le signe de l’innovation technologique, des rendements élevés et des solutions durables. Parmi les innovations qui se sont qualifiées pour la phase finale de l’Intersolar Award, citons entre autres les modules photovoltaïques aux cellules ultraperformantes, la réduction des pertes dues à l’ombrage, les modules sans plomb et les unités de transport réutilisables. Les fabricants d’onduleurs réagissent aussi et adaptent leurs produits aux performances de la technologie de cellule et rendent leurs onduleurs intelligents toujours plus polyvalents. Les produits innovants des finalistes de l’Intersolar AWARD 2022 en sont la preuve. Ce prix récompense les technologies et innovations porteuses d’avenir. Les lauréats seront récompensés le 10 mai 2022 au soir, à la veille de l’inauguration de The smarter E Europe avec ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) qui se tiendront du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München.

L’Intersolar

AWARD met en avant les entreprises du secteur solaire avec leurs solutions d’avenir. La remise du prix d’innovation aura lieu le 10 mai 2022 à 18 h à l’ICM (Internationales Congress Center München), salle 1. Les prix The smarter E AWARD et ees AWARD seront également décernés dans le cadre de la plateforme d’innovation The smarter E Europe. Ces récompenses saluent les produits et projets innovants qui jouent un rôle essentiel dans la réussite du nouveau monde de l’énergie. Les finalistes de l’Intersolar AWARD 2021 font apparaître les tendances du secteur solaire.

Performance, efficacité et durabilité dans la technologie de module

Modules photovoltaïques sans plomb à base de silicium cristallin, unités de transport pliantes et réutilisables pour modules PV constituées de plastique recyclé. Les candidats au prix Intersolar AWARD 2022 le montrent : la durabilité dans la fabrication du produit et dans le transport joue un rôle de plus en plus important en matière de technologie de module PV. La durabilité est également favorisée par des améliorations significatives de l’efficacité dues à la constitution et à la conception des modules, ainsi qu’à leur disposition systémique et à la technologie de connexion. L’évolution de ces technologies va dans le sens d’une forte réduction des pertes dues à l’ombrage avec des rendements élevés des modules. En ce qui concerne la technologie des matériaux, les fabricants nominés tendent à éviter ou à renoncer totalement à l’utilisation de substances préoccupantes dans les modules. Le photovoltaïque s’impose ainsi de plus en plus comme une méthode de production d’électricité durable et intégrée.

Polyvalence des onduleurs et de la technologie des systèmes

Les fabricants d’onduleurs réagissent au gain de performance des nouvelles technologies de cellule en concevant des entrées de chaînes DC supérieures à 20 ampères (A). De très nombreux appareils ont désormais intégré la détection automatique d’arc électrique. La tendance à l’intégration de fonctions toujours plus nombreuses dans les onduleurs se poursuit : par exemple la mesure de la courbe caractéristique intensité-tension, le coupe-circuit de chaîne automatique (SSLD), la gestion énergétique intelligente sur cloud, les fonctions de charge et de décharge pour les batteries, véhicules électriques et consommateurs, les fonctions de sauvegarde et les systèmes d’alimentation sans interruption (ASI). Certains onduleurs permettent également une connexion en guirlande AC (daisy chaining AC) pour diminuer les coûts de câblage. Pour une meilleure intégration réseau, les gros onduleurs en particulier peuvent soutenir les réseaux faibles.

La technologie des systèmes présente aussi une grande variation de produits et d’innovations. Les systèmes de trackers photovoltaïques sont utilisés dans l’agrivoltaïsme de manière à s’adapter aux conditions météorologiques comme la pluie, la grêle ou le vent, en fonction des besoins des plantes. Des systèmes de montage et des solutions de construction sont présentés pour différents types de toit comme les panneaux sandwich de toiture, les toits en tôle trapézoïdale ou les toitures végétalisées. Un système de fixation universel avec un panneau d’étanchéité flexible pour les toits en tuiles évite aux installateurs la tâche complexe de modifier les tuiles. Un nouveau film d’encapsulage résistant aux UV pour les modules photovoltaïques accélère la vitesse de mise en œuvre. Un système PV avec tracker qui rappelle une fleur ne manque pas d’attirer les regards. Dans la colonne porteuse sont intégrés le système de tracker, les batteries et les prises de recharge pour les véhicules électriques.

Les finalistes de l’Intersolar AWARD 2022