Ouverture des inscriptions des Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire 2022 !

La billetterie pour la 9ème édition des Etats Généraux de la Chaleur Solaire, organisée par ENERPLAN et ses partenaires le jeudi 16 juin 2022, vient d’ouvrir ! L’évènement se déroulera à l’espace Capdeville de Montpellier. Cette journée sera l’occasion de faire le point sur l’évolution du marché et de partager une vision pour la chaleur solaire. Elle permettra aux participants de se nourrir du partage d’expériences, de découvrir les solutions innovantes, de rencontrer et échanger avec les acteurs de la filière ou encore de mieux connaître la chaleur solaire ou approfondir ses connaissances. En introduction du rendez-vous institutionnel annuel de la filière, aura lieu la veille la visite de la centrale solaire thermique de Narbosol, à Narbonne. Cette visite gratuite se déroulera de 14h30 à 15h30 le 15 juin.

www.etats-generaux-chaleur-solaire.fr/