SystÃ¨me MOST : convertir l’Ã©nergie solaire en Ã©lectricitÃ© Ã  la demande

Les chercheurs à l’origine d’un système énergétique qui permet de capter l’énergie solaire, de la stocker jusqu’à dix-huit ans et de la restituer quand et où elle est nécessaire ont maintenant poussé le système un peu plus loin. Après avoir démontré précédemment comment l’énergie peut être extraite sous forme de chaleur, ils ont maintenant réussi à faire en sorte que le système produise de l’électricité, en le connectant à un générateur thermoélectrique. À terme, la recherche – développée à l’Université de technologie de Chalmers, en Suède – pourrait conduire à une électronique auto-rechargeable utilisant l’énergie solaire stockée à la demande.

« C’est une façon radicalement nouvelle de produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Cela signifie que nous pouvons utiliser l’énergie solaire pour produire de l’électricité indépendamment de la météo, de l’heure de la journée, de la saison ou de l’emplacement géographique. Il s’agit d’un système fermé qui peut fonctionner sans provoquer d’émissions de dioxyde de carbone », explique le directeur de recherche Kasper Moth-Poulsen, professeur au Département de chimie et de génie chimique de Chalmers.

Combinaison avec un générateur thermoélectrique

La nouvelle technologie est basée sur le système d’énergie solaire MOST – Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems, développé à l’Université de technologie de Chalmers. Très simplement, la technologie repose sur une molécule spécialement conçue qui change de forme lorsqu’elle entre en contact avec la lumière du soleil. La recherche a déjà suscité un grand intérêt dans le monde entier lorsqu’elle a été présentée à des stades antérieurs.

La nouvelle étude, publiée dans Cell Reports Physical Science et réalisée en collaboration avec des chercheurs de Shanghai, va encore plus loin dans le système d’énergie solaire, en détaillant comment il peut être combiné avec un générateur thermoélectrique compact pour convertir l’énergie solaire en électricité.

La puce ultra-mince convertit la chaleur en électricité

Les chercheurs suédois ont envoyé leur molécule spécialement conçue, chargée d’énergie solaire, à leurs collègues Tao Li et Zhiyu Hu de l’Université Jiao Tong de Shanghai, où l’énergie a été libérée et convertie en électricité à l’aide du générateur qu’ils y ont développé. Essentiellement, le soleil suédois a été envoyé à l’autre bout du monde et converti en électricité en Chine. « Le générateur est une puce ultra-mince qui pourrait être intégrée dans des appareils électroniques tels que des écouteurs, des montres intelligentes et des téléphones. Jusqu’à présent, nous n’avons produit que de petites quantités d’électricité, mais les nouveaux résultats montrent que le concept fonctionne vraiment. Cela semble très prometteur », déclare le chercheur Zhihang Wang de l’Université de technologie de Chalmers.

Sans fossiles, sans émissions

La recherche a un grand potentiel pour la production d’énergie renouvelable et sans émissions. Mais il reste encore beaucoup à faire en recherche et développement avant de pouvoir recharger nos gadgets techniques ou chauffer nos maisons avec l’énergie solaire stockée dans le système.

«En collaboration avec les différents groupes de recherche inclus dans le projet, nous travaillons maintenant à rationaliser le système. La quantité d’électricité ou de chaleur qu’il peut extraire doit être augmentée. Même si le système énergétique est basé sur des matériaux de base simples, il doit être adapté pour être suffisamment rentable à produire, et donc possible de se lancer plus largement », explique Kasper Moth-Poulsen.