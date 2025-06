VIVATECH 2025 : ArchiSmart Solar distinguée par le programme Tech4Change

ArchiSmart Solar, la startup qui propose une solution inédite pour industrialiser la solarisation du bâti tertiaire en auto, sera présente à l’événement phare de l’innovation et des jeunes projets technologiques : Viva Technology 2025, du 11 au 14 juin 2025, à Porte de Versailles Paris.

La startup française ArchiSmart Solar fait partie des entreprises distinguées par le programme Tech4Change, qui récompense les innovations à fort impact environnemental et social. L’entreprise sera présente sur le salon pour présenter sa technologie et son modèle innovant, pensé pour accélérer la décarbonation du parc immobilier tertiaire à grande échelle. Fondée en 2024 par deux sœurs, Lia Rochat (architecte et experte en immobilier et transition énergétique) et May Cassius (directrice artistique engagée), ArchiSmart Solar répond à un enjeu crucial : la solarisation massive des toitures de taille moyenne. Ce segment, très présent dans les portefeuilles immobiliers, reste peu exploité car difficile à industrialiser.

La startup propose un modèle “Solar as a Service” sans CAPEX client, combiné à une technologie d’intelligence artificielle propriétaire. Celle-ci permet de générer des jumeaux numériques de portefeuilles, d’identifier les sites les plus solarisables en quelques minutes, et de lancer les projets à grande vitesse, sans surcoût pour les utilisateurs. Avec une approche pensée “portefeuille, et pas toiture”, ArchiSmart Solar permet aux foncières, investisseurs institutionnels et grands utilisateurs (logisticiens, hôteliers, etc.) de réduire leur empreinte carbone, valoriser leur parc et répondre aux réglementations (Décret Tertiaire, loi APER, CSRD, …) de manière fluide, rentable et scalable.