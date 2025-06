TERRENTRA METZ 2025 : Rendez-vous les 11 et 12 juin prochains Ã  Metz CongrÃ¨s Robert Schuman

Pour sa 1ère édition les 11 & 12 juin prochains, Terrentra, le nouveau salon GREENTECH + dédié à la transition des territoires, met le cap sur la région Grand Est. Territoire pionnier sur le marché des énergies renouvelables, la région Grand Est se positionne comme la 1ère région en installations d’injection et en production de biométhane et la 2ème région en capacité d’installation et de production d’énergie éolienne. En s’appuyant sur le positionnement géographique stratégique de Metz, Terrentra mettra en lumière le dynamisme et l’engagement de cette région dans la transition énergétique.

Au programme de cette première édition :

Une trentaine d’exposants issus des filières biogaz et solaire photovoltaïque ;

La participation d’organismes de financement, de structures de formation et de bureaux d’études spécialisés ;

Un village biogaz coconstruit avec GRDF, pour valoriser les projets et les acteurs de la filière ;

Une agora de conférences consacrée aux retours d’expérience, aux innovations en cours et aux grandes orientations de la transition énergétique.

À travers cette programmation, le salon entend démontrer comment la région Grand-Est, portée par une vision claire et une forte capacité d’action, se positionne comme un territoire moteur de la transition énergétique en France et en Europe.