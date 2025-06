REDEN investit dans l’Ã©nergie solaire dans le sud de lâ€™Italie

Après une première centrale raccordée il y a un mois, REDEN renforce son engagement en faveur de l’énergie durable avec l’inauguration de deux nouvelles centrales photovoltaïques à Montenero di Bisaccia (CB), dans le sud de l’Italie. L’Italie, terre d’accueil de REDEN !

REDEN vient de raccorder deux nouvelles centrales solaires à Montenero di Bisaccia, dans la province de Campobasso. Baptisés « Montenero 1 » et « Montenero 2 ». Construites avec les dernières technologies et dans un profond respect de l’environnement, ces centrales photovoltaïques affichent une puissance installée totale de 14 MW. Elles produisent 21,7 GWh par an, évitant ainsi l’émission de plus de 13 000 tonnes de CO₂ dans l’atmosphère annuellement, soit l’équivalent de 60 millions de kilomètres parcourus par des véhicules à moteur thermique.

La construction des deux centrales photovoltaïques a été confiée à Altenia, une société du groupe Terna Energy Solutions. Montenero 1 et 2 allient production d’énergie, préservation des paysages et valorisation de la biodiversité. Des oliviers, vignes et arbres fruitiers ont été plantés sur l’ensemble des sites, créant un écosystème florissant et durable, qui revitalise le paysage et génère des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux tangibles pour la communauté locale. L’électricité verte produite contribue à l’indépendance énergétique de la région, accélérant la transition du Molise vers un système énergétique zéro émission. « Avec les projets Montenero 1 et 2, nous renforçons notre présence en Italie et réaffirmons notre vision d’une énergie renouvelable profondément intégrée aux territoires, ouvrant la voie à un avenir plus vert tout en respectant l’histoire des régions qui nous accueillent », a déclaré Luca CRISI, Country Manager de REDEN en Italie.

Présente à l’inauguration, Simona Contucci, Maire de Montenero di Bisaccia, a souligné la collaboration fructueuse entre REDEN et l’administration communale : « Ce fut un moment où les bonnes pratiques se sont rencontrées. En tant qu’administration, nous soutenons le développement des énergies renouvelables, dès lors qu’elles sont implantées dans des zones déjà compromises comme celle-ci, en raison notamment de la présence d’une station d’épuration à proximité.» Ces projets positionnent l’Italie comme un point d’ancrage stratégique pour l’expansion de REDEN dans le secteur des énergies renouvelables, ouvrant la voie à de futures initiatives porteuses de croissance durable dans la région.