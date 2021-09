Visites insolites du CNRS | Le Grand four solaire de Font Romeu â€“ Odeillo Via

Pour cette deuxième édition des Visites insolites du CNRS, le Laboratoire Procédés, Matériaux et énergie solaire ouvre les portes du Grand four solaire de Font Romeu – Odeillo Via le 1er octobre prochain. A vos miroirs !

Qui n’a jamais rêvé de se glisser dans la peau des paléontologues, d’expérimenter les sensations qu’éprouvent les spationautes, ou encore de connaître le secret qui permet de changer un gaz en diamant ? Le CNRS propose cette année encore à des groupes de visiteurs tirés au sort de participer à des expériences au sein de ses laboratoires métropolitains. Les 84 Visites insolites auront lieu entre le 1er et le 11 octobre, dans le cadre de la Fête de la science 2021 organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’lnnovation. Le CNRS ouvre les portes de ses laboratoires, observatoires, plateformes scientifiques et sites de recherche en France métropolitaine. Les Visites insolites permettront à plus de 1 000 personnes de plonger au cœur de la recherche et de découvrir des installations ou expériences exceptionnelles, en tête à tête avec les scientifiques.

Les Visites insolites du CNRS passent par Font-Romeu

Les scientifiques vous proposent ainsi de découvrir le grand four solaire de Font Romeu – Odeillo Via, un dispositif unique au monde. Comment est concentrée l’énergie solaire capable de fondre en quelques secondes les matériaux les plus durs ? Des revêtements pour sonde spatiale à la production d’électricité en passant par le stockage de l’énergie, les visiteurs iront à la rencontre des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dans le grand four solaire. En 2020, la première édition des Visites insolites avait permis à plus de 500 visiteurs de vivre 28 expériences uniques avec les scientifiques des laboratoires du CNRS et de ses partenaires.

visitesinsolites.cnrs.fr/