Enedis et H2X-ECOSYSTEMS expÃ©rimentent un des premiers Groupes ElectrogÃ¨nes ZÃ©ro Emission Ã  base dâ€™hydrogÃ¨ne

Le 23 septembre 2021, Enedis et H2X-ECOSYSTEMS ont signé un accord de partenariat pour tester le H2X-G350 : un générateur électrique à hydrogène de forte puissance. Une solution alternative aux groupes électrogènes classiques qui vise à réduire les émissions de CO2 et les émissions sonores.

Développé par H2X-ECOSYSTEMS, le générateur H2X-G350 sera d’une puissance de 350 kW. Il pourra notamment être connecté au réseau public de distribution d’électricité pour fournir une alimentation électrique provisoire en période de travaux ou d’incident, permettant de maintenir l’alimentation des clients. De la taille d’un conteneur, ce prototype de générateur mobile pourra être déplacé de chantier en chantier.

Une innovation au service de la transition écologique

Afin de vérifier les performances techniques et économiques de cette innovation, Enedis souhaite tester le H2X-G350 dans toutes les configurations sur le réseau public de distribution avec différentes caractéristiques techniques. À noter qu’il sera également déployé à partir de mi-mars 2022 sur le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc édition 2022. Le H2X-G350 bénéficie d’un financement dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à la pandémie de COVID-19 et de la région Bretagne qui finance ce projet par l’intermédiaire du Plan de Relance. H2X-ECOSYSTEMS, dont le pôle technologique se situe sur la commune du Faou dans le Finistère, a porté une attention particulière à la proximité géographique de ses partenaires tels que l’entreprise ENTECH basée à Quimper, ETT à Ploudalmézeau et OXYMONTAGE à St Thonan qui sont associées au développement de ce prototype.

Une forte puissance électrique à zéro émission

« En expérimentant des solutions alternatives aux groupes électrogènes diesel, Enedis en Bretagne contribue au développement de solutions d’alimentation électrique décarbonées et s’inscrit pleinement dans l’ambition du Projet Industriel et Humain 2020-2025 d’Enedis » précise Régis Sicard directeur territorial d’Enedis en Finistère. « Le produit H2X-G350 est destiné aux acteurs désireux d’accéder à une forte puissance électrique qui plus est zéro émission. Sa puissance et sa compacité font à ce jour du produit H2X-G350 le leader en France et en Europe » complète Stéphane Paul, Président Directeur Général de H2X-ECOSYSTEMS.