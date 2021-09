TotalEnergies publie le â€œPanorama des Energiesâ€™â€™ et le â€œTotalEnergies Energy Outlook 2021â€™â€™

Dans la perspective de la COP26, TotalEnergies contribue au débat sur la transition énergétique avec deux nouveaux documents qui visent à apporter une meilleure compréhension du système énergétique mondial : le « Panorama des Énergies » et le « TotalEnergies Energy Outlook 2021 ».

Écrit en collaboration avec Capgemini et Colette Lewiner, experte des questions énergétiques, le « Panorama des Énergies » vise à fournir une vue d’ensemble du système énergétique mondial en 2021, de façon à éclairer la transition énergétique en cours.

Le Panorama des Energies

Il apporte de façon pédagogique des informations factuelles sur l’approvisionnement et la demande en énergie, ainsi que des clés de comparaisons entre les différentes formes d’énergies. Ce document présente en outre les progrès technologiques accomplis et ceux à venir. Ce « Panorama des Énergies » aborde de façon égale les enjeux climatiques et les progrès nécessaires pour assurer un mix énergétique qui soit abordable, fiable et aussi décarboné que possible afin de limiter le réchauffement de la planète, un défi qui nous concerne tous.

Le TotalEnergies Energy Outlook 2021

Publié pour la troisième année consécutive, le TotalEnergies Energy Outlook revient en 2021 sur les deux principaux scénarios – Momentum et Rupture –élaborées par TotalEnergies pour mener à bien la transition énergétique d’ici 2050, en tenant compte des tendances actuelles, sociétales et de marché. Il intègre notamment les ambitions Net Zero, annoncés par plusieurs pays depuis la présentation de l’Energy Outlook 2020. « La transition énergétique est un débat mondial et global, et c’est par conséquent une nécessité pour la société dans son ensemble d’y participer. » a déclaré Patrick Pouyanné,

Président-directeur général de TotalEnergies. « Au travers de ces deux documents, en ligne avec notre stratégie de construire une compagnie multi-énergies ayant une ambition de neutralité carbone à horizon 2050 et notre volonté d’inscrire les objectifs de développement durable au cœur de notre stratégie, TotalEnergies souhaite partager sa compréhension du monde des énergies de façon à contribuer aux prises de décisions requises pour lutter contre le changement climatique. »

