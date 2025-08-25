Visites insolites du CNRS 2025 : le four solaire dâ€™Odeillo comme vous ne lâ€™avez jamais vue !

Entrez dans les coulisses du monde de la recherche en compagnie de chercheurs et chercheuses passionnÃ©s avec les Visites insolites du CNRSÂ : du 3 au 15 octobre 2025, le CNRS vous offre lâ€™opportunitÃ© unique dâ€™accÃ©der Ã des laboratoires et plateformes expÃ©rimentales habituellement fermÃ©s au public. Ainsi en est-il du fameux four solaire dâ€™Odeillo. Ne ratez pas le tirage au sortÂ : vous avez jusquâ€™au 17 septembre pour tenter votre chanceÂ !

Â

Le CNRS vous offre lâ€™opportunitÃ© unique de dÃ©couvrir des installations et plateformes expÃ©rimentales remarquables habituellement fermÃ©s au public dans ses diffÃ©rents centres de recherches en France hexagonale et en Guyane, en profitant de rencontres privilÃ©giÃ©es avec des chercheurs et chercheuses passionnÃ©s. En tout, ces Visites insolites permettront Ã plus de 900 heureux gagnants et gagnantes de se glisser dans la peau de scientifiques pour quelques heures et de cÃ´toyer lâ€™Ã©tonnant, le surprenant, lâ€™extraordinaire. En Occitanie, les Visites insolites sont proposÃ©es par cinq laboratoires dans lâ€™Aude, la Haute-Garonne, lâ€™HÃ©rault et les PyrÃ©nÃ©es-Orientales du 3 au 10 octobre 2025, dans le cadre de la FÃªte de la science 2025 organisÃ©e par le ministÃ¨re de lâ€˜Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche. En pays catalan, le four solaire dâ€™Odeillo ouvrira ses portes.

Â

Vendredi 3 octobre prochain, le four solaire dâ€™Odeillo sâ€™ouvre au grand jour ! SpÃ©cialisÃ© dans les procÃ©dÃ©s matÃ©riaux et lâ€™Ã©nergie solaire (PROMES), il est installÃ© Ã Font-Romeu-Odeillo-Via. Le laboratoire ouvrira exceptionnellement ses portes le vendredi 3 octobre pour une dÃ©couverte du grand Ã©quipement de recherche quâ€™est le Four solaire dâ€™Odeillo. Une occasion unique de dÃ©couvrir le quotidien des scientifiques dans un site emblÃ©matique des PyrÃ©nÃ©es-Orientales.Â Comment participerÂ ? Les internautes peuvent tenter leur chance du 25 aoÃ»t au 17 septembre 2025 en rÃ©pondant Ã trois questions en lien avec la thÃ©matique de la visite choisie. Les laurÃ©ats et laurÃ©ates seront sÃ©lectionnÃ©s alÃ©atoirement parmi les personnes ayant rÃ©pondu correctement afin de constituer des groupes composÃ©s de douze personnes selon les visites.

IngÃ©nierieâ€“ Ã€ partir de 10 ans. Non accessible auxÂ personnes Ã dÃ©ficiences auditives et visuelles, Ã mobilitÃ© rÃ©duite, en situation de handicap mental et porteurs pacemaker et/ou implants mÃ©talliques.