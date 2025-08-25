ABB investit dans HESStec, spÃ©cialiste du stockage dâ€™Ã©nergie renouvelable

ABB acquiert une participation minoritaire dans HESStec, sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie hybrides (HESS) et les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS). Lâ€™intÃ©gration de lâ€™expertise de HESStec en ingÃ©nierie et optimisation du stockage dâ€™Ã©nergie permettra Ã ABB dâ€™optimiser ses solutions de stockage, dâ€™explorer de nouveaux modÃ¨les Ã©conomiques innovants et de favoriser sa croissance sur des marchÃ©s clÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. DÃ©tailsÂ !

ABB annonce un investissement stratÃ©gique minoritaire dans HESStec, sociÃ©tÃ© espagnole spÃ©cialisÃ©e dans les systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie hybrides (HESS) et de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries (BESS). GrÃ¢ce Ã la technologie hybride de stockage dâ€™Ã©nergie de HESStec, Ã la fois Ã©volutive et Ã la pointe de lâ€™innovation, ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives en matiÃ¨re dâ€™optimisation produits et dâ€™expansion commerciale pour ABB, en lien avec lâ€™offre rÃ©cemment annoncÃ©e de Â« BESS-as-a-Service Â». Lâ€™investissement a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par lâ€™intermÃ©diaire dâ€™ABB Electrification Ventures. Les dÃ©tails financiers de lâ€™opÃ©ration nâ€™ont pas Ã©tÃ© divulguÃ©s.

Â«Â Des modÃ¨les Ã©conomiques innovants visant Ã surmonter les obstacles financiers Ã lâ€™adoption du stockage dâ€™Ã©nergieÂ Â»

Cet investissement, qui vient sâ€™ajouter Ã lâ€™Ã©cosystÃ¨me dâ€™innovation en pleine expansion dâ€™ABB, renforce la position dâ€™ABB sur le marchÃ© du stockage de lâ€™Ã©nergie, en forte croissance. GrÃ¢ce Ã sa technologie de stockage hybride basÃ©e sur des cellules de batterie et des supercondensateurs, HESStec est idÃ©alement placÃ© pour proposer des solutions qui apportent des avantages Ã©conomiques et environnementaux aux clients. Ses solutions rÃ©pondent Ã©galement aux enjeux de qualitÃ© et de fiabilitÃ© de lâ€™alimentation Ã©lectrique dans les installations commerciales et industrielles, les micro-rÃ©seaux et les Ã®les, grÃ¢ce Ã ses capacitÃ©s de type grid-forming. Stuart Thompson, PrÃ©sident de la division Electrification Service dâ€™ABB, commenteÂ : Â« Notre investissement dans HESStec Ã©largit nos capacitÃ©s technologiques et renforce notre engagement en faveur de solutions Ã©nergÃ©tiques novatrices. En intÃ©grant les technologies de stockage hybride de HESStec dans notre portefeuille et en les combinant avec notre nouvelle offre BESS-as-a-Service, nous concevons de nouvelles faÃ§ons dâ€™aider les entreprises Ã garder une longueur dâ€™avance et Ã optimiser leur consommation dâ€™Ã©nergie, sans coÃ»ts initiaux prohibitifs. Ce partenariat constitue une Ã©tape clÃ© pour ABB dans le dÃ©veloppement de modÃ¨les Ã©conomiques innovants visant Ã surmonter les obstacles financiers Ã lâ€™adoption du stockage dâ€™Ã©nergie. Il permet Ã nos clients de renforcer leur rÃ©silience et de se fixer des objectifs de dÃ©veloppement durable financiÃ¨rement viables, tout en se concentrant sur leur cÅ“ur de mÃ©tier. Â»

Lâ€™optimisation de lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables pour les installations industrielles

FondÃ©e en 2018, HESStec compte 40 employÃ©s et se spÃ©cialise dans la conception, lâ€™ingÃ©nierie, la livraison et lâ€™exploitation de systÃ¨mes BESS et HESS basÃ©s sur des supercondensateurs et des cellules de batterie. Les solutions de lâ€™entreprise rÃ©pondent Ã des dÃ©fis Ã©nergÃ©tiques cruciaux, notamment lâ€™infrastructure de recharge rapide pour vÃ©hicules Ã©lectriques, la rÃ©duction des pics de consommation pour les bÃ¢timents commerciaux, la fiabilitÃ© de lâ€™alimentation Ã©lectrique pour la production, et lâ€™optimisation de lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables pour les installations industrielles.

Eugenio DomÃ­nguez, Directeur gÃ©nÃ©ral de HESStec, prÃ©cise Ã©galement : Â« Cet investissement dâ€™ABB marque une Ã©tape importante dans notre trajectoire de croissance. En combinant la portÃ©e mondiale et lâ€™expertise complÃ¨te en Ã©lectrification dâ€™ABB avec notre savoir-faire spÃ©cialisÃ© en systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie, nous serons en mesure de proposer des solutions plus innovantes et plus efficaces Ã nos clients Ã travers le monde, et de les accompagner dans les complexitÃ©s de la transition Ã©nergÃ©tique. Cette collaboration avec ABB nous apporte une vision industrielle et des capitaux dÃ©diÃ©s pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de solutions pour un rÃ©seau Ã©lectrique plus fiable, plus rÃ©silient et entiÃ¨rement dÃ©carbonÃ©. Par ailleurs, nous renforÃ§ons notre capacitÃ© industrielle avec une usine de fabrication propriÃ©taire et un laboratoire unique en son genre, Ã lâ€™Ã©chelle du mÃ©gawatt, en Europe. Â»

EncadrÃ©

Les partenaires investisseurs dâ€™ABB sur ce projet

ABB rejoint dâ€™autres investisseurs dans ce tour de table, notamment Suma Capital, par lâ€™intermÃ©diaire de son fonds de technologie climatique Net Zero Ventures, et Verbund, ainsi que des investisseurs historiques comme Elewit et RIC Energy Holdings. La prÃ©sence continue de deux actionnaires clÃ©s est Ã©galement confirmÃ©e : Elewit, plateforme technologique du groupe Redeia, et le promoteur international RIC Energy. Cet investissement, rÃ©alisÃ© via ABB Electrification Ventures â€” le fonds de capital-risque de lâ€™activitÃ© Electrification dâ€™ABB â€” constitue un ajout important aux investissements de capital-risque dâ€™ABB, reflÃ©tant son engagement Ã bÃ¢tir un Ã©cosystÃ¨me de partenaires innovants qui dÃ©veloppent des solutions en faveur de la productivitÃ©, de lâ€™efficacitÃ© et du dÃ©veloppement durable. En incluant ce nouveau partenariat, ABB Electrification Ventures a investi prÃ¨s de 85 millions de dollars dans 16 start-ups depuis 2021. ABB Electrification Ventures fait partie dâ€™ABB Ventures, division du Groupe dÃ©diÃ©e au capital-risque. Depuis sa crÃ©ation en 2009, ABB Ventures, lâ€™unitÃ© de capital-risque dâ€™ABB, a investi prÃ¨s de 450 millions de dollars dans des start-ups prÃ©sentant des synergies avec le portefeuille dâ€™Ã©lectrification, de robotique, dâ€™automatisation et de motion.