Draguignan passe Ã  lâ€™autoconsommation solaire

Dans un souci de sobriÃ©tÃ© Ã©nergÃ©tique, la ville de Draguignan a fait installer des panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toits de la salle Nasarre-Leroux et du Centre technique municipal en octobre et novembre 2024. Ces installations rÃ©pondent au principe dâ€™autoconsommation collective, lâ€™Ã©nergie rÃ©coltÃ©e permettant dâ€™alimenter des bÃ¢timents alentours sur un diamÃ¨tre de 2 km. Â Elles ont Ã©tÃ© inaugurÃ©es en juin dernier par Richard Strambio, maire de Draguignan, et Nathalie Alexandre, directrice territoriale Var dâ€™Enedis en CÃ´te dâ€™Azur.

AprÃ¨s consultation des ABF et aprÃ¨s Ã©tudes dâ€™un projet dâ€™autoconsommation collective, la ville de Draguignan a fait le choix dâ€™Ã©quiper la toiture de deux salles, Nasarre et Leroux contiguÃ«s, qui prÃ©sentait des dommages provoquant des infiltrations dâ€™eau par temps de pluie. Le chantier de remplacement de la toiture a donc Ã©tÃ© lâ€™occasion de poser des panneaux photovoltaÃ¯ques. 297 panneaux ont Ã©tÃ© posÃ©s avec une puissance de 117 kWc. Autre bÃ¢timent concernÃ© par lâ€™opÃ©rationÂ : le Centre technique municipalÂ ! Le choix de poser des panneaux photovoltaÃ¯ques sur le toit du Centre technique municipal a Ã©tÃ© motivÃ© par la surface disponible et son orientation. 208 panneaux ont pu Ãªtre installÃ©s pour environ 82 kWc de puissance.

Â«Â Pourquoi pas ne pas dÃ©velopper des installations solaires sur dâ€™autres bÃ¢timentsÂ Â»

Ce dispositif majeur de la transition Ã©cologique (prÃ¨s de 200 kWc au total) se concrÃ©tise par une production de 268 764 kWh par an, pour alimenter, en sus de ces bÃ¢timents, dâ€™autres bÃ¢timents communauxÂ : le musÃ©e des Beaux-Arts, lâ€™HÃ´tel de Ville, le centre Joseph Collomp, la Maison des sports et de la jeunesse, le complexe Saint-ExupÃ©ry, la Chapelle de lâ€™Observance, lâ€™espace Di Giovanni, le tennis couvert, le centre LÃ©o Lagrange, la salle Ramadier ou encore lâ€™Ã©glise Saint-Michel. Ce modÃ¨le permet non seulement de gagner en indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, mais aussi de sâ€™engager concrÃ¨tement dans la transition Ã©cologique. “Nous allons faire dâ€™abord une analyse sur la premiÃ¨re annÃ©e et pourquoi pas ne pas dÃ©velopper des installations solaires sur dâ€™autres bÃ¢timents les annÃ©es suivantes”, assure Gregory Loew, Ã©lu adjoint Ã lâ€™Ã©cologie. “Lâ€™Ã©cole Paul-ArÃ¨ne prÃ©sente un potentiel intÃ©ressant”.

Des panneaux Voltec pour un meilleur bilan carbone

Les panneaux sont fabriquÃ©s et assemblÃ©s par la sociÃ©tÃ© alsacienne Voltec, installÃ©e dans la RÃ©gion Grand Est de la France ce qui permet de maÃ®triser les Ã©missions de CO2 liÃ©es au transport. “Nous payons un peu plus cher le produit, mais son empreinte carbone est nettement plus faible que son homologue chinois”, confie un technicien municipal. Avec ces deux bÃ¢timents, on estime une Ã©conomie de 108 tonnes de CO2 par an. En facilitant lâ€™utilisation dâ€™Ã©nergies propres comme le solaire, lâ€™autoconsommation collective joue un rÃ´le crucial dans la production et la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e. Ces installations sâ€™inscrivent dans la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique communale, mise en Å“uvre autour de quatre axes : donner la prioritÃ© Ã la sobriÃ©tÃ© ; veiller Ã lâ€™efficacitÃ© des usages ; conduire le changement de comportement et favoriser les Ã©nergies renouvelables. Ce modÃ¨le dâ€™autoconsommation Ã©lectrique permet non seulement de gagner en indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, mais aussi de rÃ©aliser une Ã©conomie locale plus durable et de sâ€™engager concrÃ¨tement en matiÃ¨re de transition Ã©cologique. En facilitant lâ€™utilisation dâ€™Ã©nergies propres comme le solaire, lâ€™autoconsommation collective joue un rÃ´le crucial dans la transition Ã©cologique.

EncadrÃ©

Les entreprises qui ont Å“uvrÃ© sur le chantier

â€“ EFISUN pour lâ€™assistance Ã maÃ®trise dâ€™ouvrage de lâ€™opÃ©ration,

â€“ OCSUN pour lâ€™installation des panneaux photovoltaÃ¯ques,

â€“ SIS pour la couverture et le renforcement de la structure.