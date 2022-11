Visite et table ronde : Â« Le solaire PV, une rÃ©ponse Ã  la crise Ã©nergÃ©tique Â», le jeudi 1er dÃ©cembre Ã  Mutzig- Alsace

Cap à l’Est et Envirobat organisent ce jeudi 1er décembre un événement sur le solaire photovoltaïque à destination des entreprises, à partir de 14h00 avec le soutien de la CCI Alsace Eurométropole et de la Région Grand Est.

Cet événement débutera avec la visite de l’entreprise Voltec Solar à Dinsheim-sur-Bruche, un des seuls fabricants français de modules photovoltaïques. Il se poursuivra par une table ronde qui aura lieu au cinéma municipal de Mutzig dont la thématique est : « le solaire photovoltaïque, une réponse à la crise énergétique ». Des experts en entreprises et du marché du photovoltaïque partageront leur vision de la crise énergétique et de la place de l’énergie solaire pour répondre à celle-ci. Cet événement a pour objectif de présenter la technologie photovoltaïque aux entreprises et de les inciter à s’engager pour cette énergie renouvelable.

Dans un contexte d’augmentation importante des coûts de l’électricité, le solaire photovoltaïque permet de mieux maîtriser les coûts pour les acteurs économiques. La question de la qualité des installations et de leur durabilité seront également largement traitées grâce à la présence des experts d’Envirobat. Des intervenants d’envergure nationale seront présents. Notons la présence d’un représentant du syndicat français de l’énergie solaire ENERPLAN ainsi que de plusieurs dirigeants d’entreprises régionales très connues.

CAP à l’Est est une association de professionnels, créée début 2021, qui a pour but de promouvoir l‘énergie photovoltaïque en Alsace et dans le Grand Est. Elle regroupe une trentaine de membres fin 2022. Elle a pour mission de dynamiser le marché du photovoltaïque en activant l’offre et la demande. Cap à l’Est permet aux acteurs du solaire de se retrouver, d’apprendre à mieux se connaître et d’échanger des informations techniques, économiques et juridiques sur la filière. Des événements de promotion du photovoltaïque sont régulièrement organisés par l’association. Des formations régulières d’installateurs photovoltaïques sont également à l’initiative de Cap à l’Est. L’association a aussi une mission de plaidoyer pour orienter les politiques publiques en faveur du photovoltaïque.

capalest.org/